CHP’li Erkek: Seçimden sonra ilk hafta çıkaracağımız yasa, ‘Siyasi ahlak yasası’ olacak

BİNGÖL - CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, ilk seçimde Millet İttifakı’nın adayının cumhurbaşkanı olacağını söyleyerek, “Öncelikle vatandaşın ağır sorunlarını çözeceğiz. İlk hafta da Meclis'ten çıkaracağımız yasa 'Siyasi ahlak yasası' olacak. İlk imzalayacağımız kararname 'Strateji ve planlama teşkilatı' hakkında olacak. Tarımda, sanayide ve eğitimde planlama olacaktır” dedi.



Bingöl’e gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, partisinin il başkanlığında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Erkek, demokratik hukuk devleti için güçlendirilmiş parlamenter sistemi temin edeceklerini belirterek, “Türkiye bu sistemle devam edemez. İlk seçimde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Türkiye'nin 13’üncü cumhurbaşkanı olacaktır. Öncelikle vatandaşın ağır sorunlarını çözeceğiz. İlk hafta da Meclis'ten çıkaracağımız yasa 'Siyasi ahlak yasası' olacak. İlk imzalayacağımız kararname 'Strateji ve planlama teşkilatı' hakkında olacak. Tarımda, sanayide ve eğitimde planlama olacaktır. Önümüzdeki ilk seçimlerde sandığa giden seçmenlerin, Bingöl'de de Çanakkale'de de Edirne'de de Hakkari'de de Samsun'da da Mersin'de de hiç fark etmez, tüm seçmenlerin vicdanlarında muhakeme yapmaları gerekiyor. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için, bir ülkede o ülkeyi yönetenler zenginleşiyorsa ve halk fakirleşiyorsa orada ciddi bir sorun var demektir. Genel Başkanımız bölgeye de büyük önem veriyor. Bölgenin sorunlarını çok iyi biliyor. Bunların çözüm önerilerini tek tek paylaşıyor. İlk seçimden sonra Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı’nı da kuracağız. Kurucu 4 devleti Türkiye, Suriye, Irak ve İran olacak. Sonra diğer devletler de katılacak. Çünkü Orta Doğu’nun ve bölgenin sorunlarını bu bölgedeki devletler, bu bölgedeki halklar çözebilir. Egemen güçlerin vekalet oyunları değil" diye konuştu.