‘Cumhur İttifakı emin adımlarla yolunda ilerliyor’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun’da Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez eşlik etti.

Dereli ilçesindeki törende vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir felaketin ardından verilen sözleri tutmanın bahtiyarlığı içerisinde olduklarını belirterek, “Bir yıl içerisinde inşallah alt yapısıyla, üst yapısıyla bütün bu binaları yapacağız dedik ve bitirdik. Bugün inşallah bu teslim töreninde sizlerle bir aradayız. Ve bu teslim töreni ile birlikte burada yerini alacak tüm Dereli'nin sakinlerine huzurlu, mutlu bir gelecek Allah’tan diliyorum. Rabbim bizleri benzer felaketlerden muhafaza eylesin. Bütün tedbirleri alarak alt yapısıyla üst yapısıyla burada güzel çalışma yapıldı. Bu noktada gerek Çevre Şehircilik Bakanıma, gerek İçişleri Bakanımıza ve o dönemde birlikte çalışmaları yürüten Ulaştırma Bakanıma tüm kurumlarımıza yüklenici firmalara şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum” dedi.

‘AK PARTİ İKTİDARI BUDUR’’

Sel afetinin yaşandığı günü unutmadıklarını söyleyen Erdoğan, “Unutmamız mümkün değil. Anında buradaydık. 15 kardeşimiz rahmetli oldu. Allah’tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun inşallah. Tüm yakınlarına sabırlar diliyorum. O bir başka felaketti. Ama aynı dönemde biliyorsunuz ardından Rize, Artvin, Kastamonu, Bartın bütün bu bölgelerde Bozkurt'ta çok değişik felâketleri art arda yaşadık. Muğla’da yaşadık, Antalya'da yaşadık. Yani bu yıl bizim için adeta bir felaket yılı oldu. Yılmadık, usanmadık. Bütün bu felaketlerin olduğu yerde bakanlıklarımız, kurumlarımız ile beraber gece gündüz demeden çalıştık. Ve her yerde de bu yıkılan binalarımızdan alt yapılara kadar bunları yeniden ayağa kaldırdık. Hala devam ediyoruz. İşte bugün burada bu mutluluğu yaşadık. Elhamdülillah Dereli'nin şimdi bu güzelliklerini görünce gerçekten ben de mutlu oluyorum. Bir Cumhurbaşkanı olarak halkımıza verdiğimiz sözü tutmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Aynı şekilde yine malum diğer ilçemizde de yıkılan yerler Doğankent, orayı da yine aynen verdiğimiz sözü tuttuk. Köylerde köy kenti olarak şu anda 15-20 kadarını bitirdik ama diğerleri de devam ediyor. Onları da inşallah süratle bitireceğiz. Tabii şu anda dükkanlar teslim edilecek, konutlar teslim edilecek. Biz kardeşlerim inşa ve ihya için varız. Laf ola beri gele yok. İcraat, icraat, icraat. Ak Parti iktidarı budur” diye konuştu.

‘CUMHUR İTTİFAKI YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR’

Muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bakıyorsunuz öyle bir ana muhalefet var ki. Yalandan geçilmiyor. İşte geçen akşam Ulaştırma Bakanım gayet güzel bir şekilde ağzının payını verdi. Adam kendisine göre öyle bir taktik yapıyor ki. Saat 22.00’de ben televizyona çıkacağım. O da 22.00’de kendisine ait bir Youtube’u var. Oradan millete sesleniyor. Güya Cumhurbaşkanını susturacak. Allah razı olsun vatandaşım bak ne diyor? Diyor ki seviyesine inme. Onun seviyesi yok ki seviyesine inelim. Benim için seviye millettir millet. Milletin de seviyesine inilmez, milletin seviyesine çıkılır. Çünkü biz cumhurdan icazet aldık. Ve cumhurla da yolumuza devam ediyoruz. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakı yolunda hamdolsun emin adımlarla ilerliyor. Fakat benim sizlerden isteğim şu. 2023 bilesiniz ki, Türkiye de bir dönüm noktasıdır. Bu dönüm noktasında hep beraber ana kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları birlikte çalışmaya var mıyız? Yani siz varız dedikten sonra mesele bitmiştir. Allah'ın izniyle emin adımlarla biz bu yola devam ederiz. Çünkü ülkemizde yapacağımız daha çok iş var. Nasıl ki Samsun’dan Sarp’a kadar bu sahili inşa ettik mi, ettik. Giresun’umuzda üniversitesinden tutunuz bütün buradaki kurumlarımızı inşa ve ihya ettik mi, ettik. Ve bugüne kadar fındıkta kimsenin erişemediği noktalara biz verdiğimiz fiyatlarla eriştik mi, eriştik. Ve biz halkımızdan aldığımız icazetle ne ise buna göre adımlarımızı attık.”

‘SİZ NE ZAMAN DOĞRU KONUŞACAKSINIZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Size yine burada verdiğim bir söz vardı. Doğal gaz meselesi. Doğal gazda geldi mi, doğal gazı aldık mı, aldık. Ama şu anda ana muhalefet ne yapıyor. Doğal gazın bir haftalık ömrü var diyor. Ya siz ne zaman doğru konuşacaksınız ya. Elhamdülillah bizim böyle bir sıkıntımız yok. Doğal gazımız var, Tuz Gölü’nün altında doğal gaz stoklarımız var. Biz bütün tedbirleri alıyoruz. Biz AK Parti’yiz. Dereli’nin ak kadınları Allah’ın izni ile Dereli’yi ak kılacak. Sağ olun, var olun” ifadelerini kullandı.

ANAHTARLARI HAK SAHİPLERİNE VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından ev ve iş yerlerinin anahtarlarını hak sahiplerine teslim etti. Anahtar teslim töreninde Sarıyıldız ailesi, Erdoğan’ın 21 yıl önce Giresun ziyaretinde birlikte çekildikleri fotoğrafları gösterdi. Fotoğrafları eline alan Erdoğan, “21 yıl oldu, nereden nereye” diyerek, bu tür afetlerin yaşanmaması temennisinde bulundu.

DERELİ-DOĞANKENT AFET KONUTLARI VE İŞ YERLERİ

Giresun'da 22 Ağustos 2020’de etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Özellikle Dereli ve Doğankent ilçelerinde; dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü, park halindeki araçlar sele kapılarak sürüklendi. 5'i asker, 11 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin kaybolduğu selde, 19 bina da yıkıldı, 361 yapı hasar gördü, alt ve üstyapı ile elektrik, su ve telefon hatları da hasar gördü. Afetzedeler için ilçede yıkılan ve riskli yapıların yerine TOKİ tarafından 213 konut ve 82 iş yeri inşa edildi. Projede; şehir siluetiyle uyumlu, modern mimarinin yöresel mimariyle buluştuğu yeni konut ve iş yerlerinin yanı sıra, kamu binaları, park ve gezinti alanları da yer alıyor.