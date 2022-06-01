Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 10 soru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, 560 bin kişinin katılımıyla 29 Mayıs’ta İstanbul'un fethinin yıl dönümünün Atatürk Havalimanı’nda kutlandığını ve millet bahçesinin ilk fidanlarının dikildiğini anımsatarak "İstanbul'a talan edilecek bir nimet olarak bakanlar sadece fetih sırrını değil Cumhuriyeti de bugün bizim yaptıklarımızı da anlayamazlar. Tarih, fethettiğimiz her yerde güveni, huzuru hakim kılmak için verdiğimiz mücadelenin şahididir. Bugün de bayrağımızı dalgalandırdığımız her yeri esenlik yurdu haline getirmenin mücadelesini veriyoruz. Ayasofya'yı 84 yıl sonra asli hüviyetine yeniden kavuşturarak fethin bağrında açılan yarayı Allah'a hamdolsun kapattık. Ayasofya, İstanbul'un kalbinde yükselen sancak olarak medeniyetimizdeki yerini tekrar almıştır. Çamlıca Tepesi geldiğimizde kirlilik abidesiydi. O kulelerle tamamen rezaletti. Çevrecilik adına konuşanlar 'Burada çevre katliamı var' demediler. Biz geldik, demir yığınlarını kaldırdık, oraya şu andaki muhteşem bir tasarım olan Çamlıca Kulesi'ni diktik. Ana muhalefet mülteciler için 'Bunlar kaçkın, bunları buraya alamayız' diyor. 'Geldiğimizde bunları geldikleri yere göndereceğiz' diyor. Aramızdaki fark bu, bunlar gayrı medeni. İstanbul'a ne yapsak, hangi hizmeti getirsek borcumuzu ödeyemeyiz" diye konuştu.

'ATATÜRK HAVALİMANI KISMEN VASFINI SÜRDÜRECEK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi olarak tescillenen eserin şehrin bir vahası olarak hizmet vereceğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"İstanbul Havalimanı, ülkemizin yüz akı olarak faaliyetlerine devam ediyor. Atatürk Havalimanı ise kısmen bu vasfını sürdürüyor, sürdürecek. Yurt içi ve yurt dışı seyahatlerimizde Atatürk Havalimanı'nı kullanıyoruz. Havalimanı içindeki Acil Durum Hastanesi'ne yapılan uçuşlar da buradaki pistten gerçekleşiyor. Biz Atatürk Havalimanı'na bin 6 odalı Şehir Hastanesi yaptık. 3 ayda yaptık. Yurt dışında ölüme terk edilen vatandaşlarımız vardı ya ambulans uçakla aldık, getirdik, tedavileri devam ediyor. Biz Batılının yaptığı gibi ölümü gözleyenlerden değiliz. Biz her an ölecekmiş gibi hazırız; ama kalkıp bir hasta için de 'bu entübedir her an gidebilir' diye ağıtlar yakmayız. Rabbimin bize verdiği emaneti en güzel şekliyle kullanmaya mecburuz. Şimdi şehrin en yoğun yerleşim yerlerinin ortasında kalan Atatürk Havalimanı’nı eski fonksiyonuyla devam ettirmeye çalışmak hem İstanbul’a hem İstanbullulara büyük haksızlık olacaktı. Pek çok sebeplerden dolayı Türkiye’nin ve İstanbul’un yeni bir havalimanına ihtiyacı vardı. Kısa adıyla İGA olan bu havalimanımız şu anda dünyada ilklerde. Modern ve lüks havalimanımızı şu anda daha da geliştiriyoruz. Gelen-giden yolcularla ilgili otel ihtiyaçlarına yönelik yüklenici firmaya gerekli desteği vereceğiz, otelleri yapmak suretiyle İGA daha güçlü hale gelecek. Pistler noktasındaki eksiğimizi de giderecekler. İGA belki dünyada bir numara olacak. Yeni havalimanımızı etap etap büyütmeye devam ediyoruz."

'EN GÜZEL CEVABI PAZAR GÜNÜ VERDİK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde yapılan fetih programını izleterek şöyle dedi:

"Atatürk Havalimanı bölgesine 345 bin fidan dikiyoruz. 350 yaşında bir zeytin ağacının dikimini yaptık. Oraya farklı bir onur kazandırıyoruz. 560 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu program Bay Kemal dikkat et, 'Zulüm 1453'te başladı' dediniz. Senin avanen duvarlara bunları yazdı. Millet bahçesi üzerinden yalan ve iftira ile bize saldıranlara en güzel cevabı pazar günü verdik. Dünyanın hiçbir yerinde bir şehre böyle bir yeşil alan kazandırılması projesine karşı çıkacak aklı başında tek bir kişi bulamazsınız. Ülkemizde birileri böyle bir hizmeti dahi siyasi husumet aracı haline getirecek kadar akıllarını kaybetmişlerdir. İşi çevrenin korunmasını savunmak olan pek çok kuruluş var. Bunlar çevrecilik adına bizim yaptığımız her projede karşımıza dikilmişlerdir. Beklerdik ki aynı çevreler Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi projesinde yanımızda olsun. Millet bahçesi tartışmalarında bırakın eylemi en küçük ses çıktığını duydunuz mu? Duyamazsınız. Bunların derdi çevre, ağaç değil. Kendi yaşam biçimi dayatmalarına çevreyi maske yapanların maskesi düşmüştür. Bu ülkede bizden daha samimi çevreci de yoktur."

'BİZDE BÖYLE BİR KİN YOK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Van’daki konuşmasında Kandil’e selam gönderdiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Van’ı 2011'deki depremin ardından yeniden inşa ettiğimizden haberi yok. Bu depremden sonra Van’ın ne halde olduğunu biliyor musun sen Bay Kemal? Kaç kere Van’a gittin, merkezini dolaştın? Biz Van’a en az 35 milyar harcama yaptık. Haritadaki yerini bile gösteremez. Van’da eğer PKK örgütünün uzantısı olanlar görevde olmuş olsaydı, suyu olan bir Van bulamazdınız. Biz onların döneminde bile oraya Van’a suyu götürdük. Büyükşehir belediye statüsünde olduğu için suyu kendisinin temin etme zorunluluğu var. CHP’den aldığımızda İstanbul’da da susuzluğu en kısa zamanda giderdik. Bay Kemal bunları bilmez. Daha ilk geceden itibaren sizin yanınızda olanlar kimlerdi Van'da? Tayyip Erdoğan ve arkadaşları. Devletin kaynaklarının terör örgütüne aktarılmasının önüne geçmek için kullandığımız belediye başkan vekilini öyle anlatıyor ki; sanırsınız ses Kandil’den geliyor. 'Onların verdiği işi alan müteahhitlere ödemeleri yapmayacağız' diyor. Devlette devamlılık esastır. Bunu nasıl dersin? Bu ülkede yargı var. Nasıl vermezsin. Şakır şakır ödemeye mecbursun. CHP'nin vekil olmuş olan müteahhitlerine 'bu CHP'li müteahhit, ödeme yapmam' demedik, hepsine şakır şakır ödeme yaptık. Bizde böyle bir kin yok. Samimi olarak işini yapana her zaman destek var."

'KİMİ ADAY GÖSTERECEKLERİ KENDİ BİLECEKLERİ İŞTİR'

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun TÜRGEV Vakfı'na yönelik iddialarını anımsatarak şöyle devam etti:

"Yurt binasının inşaatını diline dolayan bu kişinin PKK'nın oradaki faaliyetlerinden şikayeti olduğunu gördünüz mü? Kılıçdaroğlu, bu yurdu iftirayla diline dolayarak kime hizmet ediyor dersiniz? Rahmetli Muhammed Ali'nin çiftliğini de aynı vakıf sayesinde öğrencilerimizin hizmetine sokarak, bu zatı daha da çatlatacağız, kıvrandıracağız. Her iftirayı burnundan fitil fitil getirmek de boynumuzun borcudur. Çocuğumuzla, ailemizle uğraşmayı dert haline getiren bu zatın evvelini ortaya dökmesini de biliriz de bize yakışmaz. Gerektiğinde hadsize haddini bildirmenin kırk yetime kaftan giydirmekten daha üstün olduğunu gayet iyi biliriz. Kılıçdaroğlu'nun hakkını yememek lazım. 2023 Haziran ayında yapılacak seçimler için rakip gördüğü herkesi ya aynı masaya topladı ya da ince manevralarla saf dışı bırakmaya başladı. Bu zatın her ağzını açtığında hakkını savunduğu biri cezaevinden 6'lı masanın tüm taraflarına 'Utanmıyor musunuz' diye ayar verdi; süt dökmüş kedi misali hiçbirinin sesi çıkmadı. Herhalde soluk borularını tutan el ses çıkarmalarına izin vermedi. Kimi aday gösterecekleri kendi bilecekleri iştir."

KILIÇDAROĞLU'NA 10 SORU

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 10 soru yönelterek cevap vermesi halinde kendisini muhatap alacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bir; PKK'dan YPG'ye bölücü terör örgütünün bütün unsurlarını, FETÖ'den DEAŞ'a tüm terör örgütlerinin siyasi uzantıları ile beraber en şiddetli şekilde lanetliyor mu lanetlemiyor mu? İkinci sorum; Türkiye'nin PKK'ya karşı yürüttüğü sınır ötesi harekatlarını destekliyor mu? İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği tartışmasında ortaya çıkan Batı'nın terör örgütlerine karşı riyakar tutumuna karşı devletinin izlediği politikanın yanında mı? Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'de verdiği milli mücadelede ülkesinin safında mı? Dünyanın salgın ve savaş sebebiyle yaşadığı krizin ekonomik boyutu ile ilgili sürdüğümüz mücadeleye destek veriyor mu? Mahkeme kararı ile yalan olduğu tescillenmiş iddiaları bırakıp siyaseti ülkenin ali çıkarlarıyla yürütmeye var mı? Siyasi stratejilerini yabancılara onaylatmak yerine kendi partisiyle ve milletle belirlemeye var mı? Bin yıldır kanlarımızla sulayarak ebedi vatanımız haline getirdiğimiz bu toprakların tüm değerlerini asil devletin evladı olarak temsil ediyor mu? Partisi içindeki her türden tacizciyi, tecavüzcüyü tasfiye etmeyi düşünüyor mu? Yüreği yetip 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı? Bu soruların yanıtlarını açık bir şekilde verirse kendisi ile ilgili tutumumuzu gözden geçireceğiz. Aksi halde kifayetsiz muhterislere ülke teslim edilmez, devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.