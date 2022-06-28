Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuru laf değil netice istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de 28-30 Haziran'da gerçekleştirilecek 'NATO Devlet ve Hükumet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, NATO Devlet ve Hükumet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Madrid’e hareket edeceklerini belirterek, zirvenin Ukrayna’daki savaşın devam ettiği kritik dönemde gerçekleşeceğine vurgu yaptı. Erdoğan, "Madrid'de NATO'nun Avrupa Atlantik coğrafyasının güvenliği bakımından oynadığı asli rol teyit edilecek. Zirve aynı zamanda ittifakın kendini değişen güvenlik ortamına adapte etmesi bakımından önemli bir kilometre taşı olacaktır. Bu anlamda NATO'ya önümüzdeki vadede yön verecek yeni stratejik konsept kabul edilecek. Zirve oturumlarında Ukrayna savaşını, ittifaka yansımalarını, NATO'nun caydırıcılık ve savunma gayretlerini, terörizmle mücadele başta olmak üzere güneyden neşet eden tehdit ve meydan okumaları ele alacağız. Zirveden temel beklentimiz ittifak dayanışmasının koşulsuz bir şekilde ortaya koyulmasıdır. Müttefiklerimizden terörizmin tüm tür ve tezahürleriyle mücadelede ayrım yapmamalarını, bir müttefike yönelik tehdidin aslında NATO’nun geneline yönelik tehdit anlamına geldiğini görmelerini bekliyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİNİ DİKKATE ALMAK ZORUNDALAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik süreçlerine ilişkin "İsveç ve Finlandiya’nın üyelik başvurularının ardından yaşanan süreç, tabiatıyla zirve bağlamında öne çıkan konulardan biri olacaktır. Bu hususa dair yaklaşımımız artık herkesin malumudur. En başından beri Türkiye’nin hayati çıkarlarını tehdit eden PKK’nın ve PYD/YPG’nin başta olmak üzere her türlü uzantısının bu ülkelerde rahatça hareket etmelerine mani olunmasına yönelik beklentimizi vurguluyoruz. Bu haklı tutumumuzu zirve vesilesiyle bir kere daha açıkça anlatacağım. İkili görüşmelerimde de bu konu gündemde olacak. Bugün Madrid’e gittiğimizde İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı ile Genel Sekreter’in de katılacağı bir dörtlü zirve gerçekleştireceğiz. NATO üyeliği çeşitli sorumlulukları da beraberinde getiriyor. İsveç ve Finlandiya NATO’ya üye olacaklarsa ittifakın 70 yıllık mensubu Türkiye’nin güvenlik endişelerini dikkate almak zorundalar. Bunun aksi düşünülemez" dedi.

'İKİLİ GÖRÜŞMELER DE YAPACAĞIM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için iki tarafla da temas halinde olduklarını kaydederek, "Zirvede müttefiklerin Ukrayna’ya desteği sürerken, NATO’nun çözüm yolunda bir vizyon ortaya koyması gerektiğini de vurgulayacağım. Türkiye, NATO misyon ve harekatlarına en fazla katkı yapan ilk 5 müttefikten biri olarak üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmektedir. Karada, denizde ve havada en ileri teknolojilerden de yararlanarak ittifaka ciddi kuvvet ve yetenek sağlıyoruz. Aynı zamanda NATO’nun sınırları da olan güney hududumuzun ötesinde terörizmin ve Suriye başta olmak üzere göç hareketlerinin önlenmesinde kritik roller üstlenen bir ülkeyiz. Tehditlerin çeşitlenerek arttığı bu dönemde de müttefiklerimizle birlikte Madrid’de ittifaka verdiğimiz önemi teyit edeceğiz. Zirve marjında bazı müttefik ülke, devlet ve hükumet başkanlarıyla ikili görüşmeler de yapacağım. Bu görüşmelerde hem gündemimizdeki ikili meseleleri hem NATO bünyesindeki iş birliğimizi hem de küresel gündemi özellikle değerlendireceğiz" diye konuştu.

CÜNEYT ARKIN İÇİN TAZİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili de "Bu sabah beyaz perdemizin güçlü isimlerinden Cüneyt Arkın’ı kaybettik. Allah amelince rahmet eylesin ve bütün ailesine, yakınlarına, tüm ülkemizin sanatseverlerine, özellikle şahsım, ailem, milletim adına başsağlığı diliyorum" dedi.

'SAYIN BİDEN İLE GÖRÜŞME YAPTIK'

Basın mensuplrının sorularını da cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede İsveç ve Finlandiya ile yapılacak görüşmelerden beklentisine ilişkin şunları söyledi:

"Beklemekten öte az önce de ifade ettiğim gibi biz NATO’nun 70 yıllık bir üyesiyiz. Türkiye, rastgele NATO’ya katılmış bir ülke değil dolayısıyla bu sabah Sayın Biden ile de bir görüşme yaptık. Bu akşam veya yarın tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti. Biz de 'Olabilir' dedik. Biliyorsunuz dün itibarıyla gerek Sayın İbrahim Kalın beyi gerekse Sedat beyi biz Brüksel’e gönderdik. Onlar zaten ön görüşmeleri orada yaptılar. Gidince yapılan bu görüşmeleri de kendilerinden alacağız. Bu arada da biz dörtlü görüşmeyi Stoltenberg’in riyasetinde tekrar yapacağız. Burada Finlandiya Cumhurbaşkanı öbür taraftan İsveç Başbakanı birlikte bu dörtlü görüşmeyi yapıp hangi noktaya geldiklerini göreceğiz. Biz tabii kuru laf istemiyoruz, biz netice istiyoruz. Artık biz orta sahada top çevirmekten bıktık. Şu an itibarıyla da bunlar laf üretiyorlar, konuşuyorlar, aynı günün akşamı İsveç devlet televizyonunda bakıyorsunuz bu terörist başlarından bir tanesi çıkmış orada söyleşi yapıyor. Bu söyleşide de bize veriyor veriştiriyor. Öbür tarafta ne diyor İsveç yöneticileri; biz şu anda bunları terörist olarak bir taraftan kabul etmiyoruz diyorlar, öbür taraftan Stockholm caddelerinde yürüyüş yapıyorlar, yürüyüşü yaparken İsveç polisinin kontrolü, denetimi bunların üzerinde ve bu şekilde bu yürüyüşler yaptırılıyor."

'HER TÜRLÜ SALDIRIYA UĞRADIK, BUNLARDAN TAVIR GÖRMEDİK'

Aynı şeyin Almanya’da, Hollanda’da, Yunanistan’da yoğun şekilde devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Bir taraftan bakıyorsunuz 5+4, 9 tane Amerikan üssü Yunanistan’da kuruluyor. Peki bunu niye kurdunuz? Neye karşı kurdunuz? Verdikleri cevap şu; Rusya’ya karşı kurduk. Ne demek Rusya’ya karşı kurduk? Ney yaptınız Rusya’ya karşı koydunuz da? İşiniz gücünüz S-400. Hep laf. Bunları da Sayın Biden ile bu akşam veya yarın yapacağımız görüşmede ona da yine dile getireceğiz. Ama unutmayalım ki biz Danimarka’da, Norveç’te hep bunları yaşadık. Her türlü terörist saldırıya uğradık ve bunlardan en ufak bir tavır görmedik. Bunları anlatacağız” dedi.

'BİTTİ O İŞ, KAPIYI KAPATTIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile ikili görüşme yapılıp yapılmayacağına ilişkin ise şöyle konuştu:

"ABD'yle olan en önemli görüşmemiz F-16'ydı. Orada da oyalama meselesi devam ediyor. Yunanistan Başbakanı davetlimdi, kendisi ile İstanbul’da bir yemekli sohbetimiz oldu; bundan böyle artık biz görüşmelerimizi bire bir yapalım, aramıza üçüncü kişileri sokmayalım, diye mutabık kaldık. Aradan 2-3 hafta geçti Amerika’ya gitti, senatoda yaptığı konuşmada saldırdığı yer yine Türkiye oldu. Artık biz bunların iyice ne olduğunu, kim olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bize karşı 15 Temmuz darbe girişimini yapan FETÖ’nün en önemli sığınağı Yunanistan oldu, Türkiye’den kaçanlar hep Yunanistan’ı tercih ettiler. Türkiye’ye karşı şahsiyetli bir duruş bekliyoruz. Şahsiyetli bir duruş göstermeyenlere karşı tavrımız bellidir. Türkiye’nin özellikle duruşundan biz taviz vermeyeceğiz, aynı şekilde yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. İkili bir görüşmeyi benim Miçotakis ile yapmam mümkün değil. Bizim Yunanistan ile bu yıl olması gereken yüksek düzeyli stratejik konsey toplantımız vardı, biz bunu kaldırdık. Artık Yunanistan ile böyle bir toplantı yapılması mümkün değil bitti o iş. Şimdi, bunu bitirmiş lider kalkıp da Miçotakis’in oradaki talebine ‘evet’ der mi ‘hayır’ bitti o iş, o kapıyı kapattık. Bundan sonra kendilerine çeki düzen verecekler, çekidüzen vermeleri halinde yol haritamızı çizeriz."

'BU SİLAHLAR KİME KARŞI KULLANILIYOR?'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörle mücadelede binlerce TIR silah bu teröristlere verildiğinde NATO ne yaptı? TIR'lar dolusu silahlar ABD'den geldi. Görüşmemizde yine söyleyeceğiz; nasıl NATO'da omuz omuza vermiş iki ülkesiyiz ki teröre bu silahlar veriliyor? Yunanistan için 'Rusya'ya karşı' dediniz. Peki bu silahlar kime karşı kullanılıyor? Artık biz bunları çok iyi tanıyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoruna ilişkin "Şu anda bazı takvim belirleme çalışmaları olayların gelişmesine göre olur. Olaylar bazı yerlerde bakıyorsunuz çok su altı gidiyor, bazı yerlerde su üstüne çıkıyor" dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik etti.