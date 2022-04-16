Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 11
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.494,37
ALTIN
929,18
DOLAR
14,64
STERLİN
19,16
EURO
15,84
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim...
Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma...
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
Karayolları Genel Müdürlüğü 224 Sözleşmeli Personel Alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü 224...

Destici: BBP seçimlere hazırdır

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, seçimler için sahada olduklarını söyleyerek, "Halkımızla iç içeyiz ve meselelerini biliyoruz. Bundan sonra daha sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. BBP seçimlere hazırdır" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Nisan 2022 Cumartesi 00:27
Destici: BBP seçimlere hazırdır

BBP Lideri Mustafa Destici, Ankara Konağı'nda gerçekleştirilen partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık yaptı. Daha sonra MKYK üyeleriyle iftar yemeğinde bir araya gelen Destici, açıklamalarda bulundu. Destici, Türkiye'nin terörle mücadelesinin 40 yıldır devam ettiğini söyledi. Destici, kahraman Mehmetçiğin hem sınır içerisinde hem de sınır dışında, Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere terör örgütlerine göz açtırmadan kahramanca mücadele verdiğini belirtti. Sınır içerisinde son 5- 6 yıldır terörün, tüm unsurlarına karşı topyekün verilen mücadele sonucu minilimize edildiğini ifade eden Destici, "Terörist sayısı düştü. Asla burada da rehavete kapılmamak gerekir. İçişleri Bakanlığımız, polisimiz, jandarmamız bu mücadeleyi kahramanca veriyor. Son yıllarda biliyorsunuz Eren operasyonlarıyla bu mücadele verildi. Bu operasyonların tamamlandığı bilgisi İçişleri Bakanlığımızca paylaşıldı ama ilkbahar dönemiyle 'Abluka' adıyla terörle mücadele kapsamında yurt içinde Bakanlığımıza bağlı özel harekat polislerimiz başta olmak üzere jandarmamız, güvenlik koruyucularımızla birlikte yeni Abluka operasyonlarının yapılacağını bildirdi. Ben şimdiden bu operasyonların terörle mücadelemize büyük katkı sağlayacağına olan inancımla başarılar diliyorum. BBP camiası ve alperenler, terörle mücadelede her şart ve zeminde devletinin, kahraman ordusunun, polisinin, jandarmanın, güvenlik koruyucusunun yanında durmuştur. Bundan sonra da yanlarında sonuna kadar dimdik duracağımızı bir kere daha ifade ediyorum" diye konuştu.

'DAHA SIKI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Destici, seçimlerin 2023 Haziran'da yapılacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ama şu demek değildir. 'Seçimler 2023'te yapılacaktır, o zaman biz de 2023'te seçimlere hazırlanalım' demek değildir. BBP zaten sahadadır. Biz son 7- 8 ay içerisinde sadece ben 60'ın üzerinde vilayete gittim. Halkımızla iç içeyiz. Halkımızın meselelerini biliyoruz. Bundan sonra daha sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. BBP Genel Başkanı'ndan, Başkanlık Divanı'na, MKYK üyelerinden, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, il ve ilçe başkanları, kadın kollarımız, Alperen Ocaklarımız, Gençlik Teşkilatımız tam büyük birlik kadrosu olarak elbette ki seçimlere hazırdır. Partimiz bundan sonra da çalışmalarını, seçim sanki yarın ya da önümüzdeki hafta yapılacakmış gibi çalışmasında da devam edecektir. Ben inanıyorum ki milletimiz yine sağduyulu davranacak, istikrardan ve temsilden yana oy kullanacaktır. Devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini gözeterek oy kullanacaktır. Bütün bu saydığımız değerleri kendisine öncelik yapan parti, ittifak da BBP, MHP, AK Parti'mizin oluşturduğu Cumhur İttifakı'dır." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Büyük Birlik PartisiMustafa Destici
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muharrem İnce: "Kimde toplanıyorlarsa birer çeyrek altın versinler"
Muharrem İnce: "Kimde toplanıyorlarsa birer çeyrek altın versinler"
CHP'li Torun: Belediyeler arası ayrım yapmak, milleti ayırmaktır
CHP'li Torun: Belediyeler arası ayrım yapmak, milleti ayırmaktır
KKTC Başbakanı Sucuoğlu'ndan Destici'ye ziyaret
KKTC Başbakanı Sucuoğlu'ndan Destici'ye ziyaret
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans