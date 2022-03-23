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Destici: CHP’nin çok tehlikeli bir oyuna kalkıştığını söylemek zorundayız

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Mart 2022 Çarşamba 15:35
Destici: CHP’nin çok tehlikeli bir oyuna kalkıştığını söylemek zorundayız

ANKARA - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "CHP’nin seçim kazanmak uğruna çok tehlikeli bir oyuna kalkıştığını, Cumhuriyetin temel ilkelerini hiçe sayarak, iç hukuka ve uluslararası hukuka aykırı bir yola saptığını söylemek zorundayız" dedi.


 

BBP lideri Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın, Selehattin Demirtaş açıklamalarıyla ilgili konuştu. Destici, "Genel Başkan Başdanışmanı sıfatı da taşıyan bir CHP milletvekilinin, PKK’lı Selahattin Demirtaş’ı 'demokrasi kahramanı' ve 'barış adamı' olarak ilan eden açıklamaları ve 'Demirtaş, TBMM sıralarında politika üreten bir lider olarak önümüzdeki günlerde yerini alacaktır' sözleriydi. CHP’nin açıklamayı tekzip etmesini beklerken, önce grup başkan vekilli, sonra bizzat genel başkanı tarafından açıklamaya sahip çıkıldı ve destek olundu. CHP’nin seçim kazanmak uğruna çok tehlikeli bir oyuna kalkıştığını, Cumhuriyetin temel ilkelerini hiçe sayarak, iç hukuka ve uluslararası hukuka aykırı bir yola saptığını söylemek zorundayız. Bu, milletimize ve tarihe karşı sorumluluğumuz. Yasalara göre kurulması, yasalara göre görev yapması gereken bir siyasi parti genel başkanının, terörist başı, İmralı canisi Apo’nun heykelini dikeceğini açıklaması sıradan bir hadise olarak kabul edilemez" dedi.


 

'DİN MASKESİYLE ORTALIKTA DOLAŞAN AJAN TEŞKİLATLARINA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALIDIR'


 

Adana'da Furkan Vakfı'nın düzenlediği eylemde yaşanan polis müdahalesi hakkında konuşan Destici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, terör ve terörle iltisaklı gruplarla kararlı bir mücadele yürüttüğünü görmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Destici, "Bilindiği gibi Adana’da polisimiz, izinsiz bir gösteriye müdahale etti. İddialar hakkında konuşan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, orantısız güç kullanıldığını ifade ederek, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Suçla mücadele, İçişleri Bakanımızın da ifade ettiği gibi hukuk içinde yapılmalıdır. Yayınlanan görüntülerde sadece eylemcilere uygulanan şiddeti görmedik. Polisimize yönelen tahrik, hakaret ve istismara da şahit olduk. Türkiye’nin terörle mücadeledeki başarısına doğrudan tepki gösteremeyen terörle iltisaklı grupların, benzer her hadisede İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun istifasını istediklerinin de farkındayız. Benzer her hadiseden sonra, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun, terör ve terörle iltisaklı gruplarla daha kararlı bir mücadele yürüttüğünü görmekten mutluluk duyuyoruz. Bununla birlikte, Türkiye 'din' maskesiyle ortalıkta dolaşan ajan teşkilatlarına karşı azami ölçüde dikkatli olunmalıdır" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa DesticiCHPTehlikeli OyunBBP
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