Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.387,91
ALTIN
972,63
DOLAR
16,31
STERLİN
20,39
EURO
17,40
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Destici: İddiaların yargıya taşınması zaruri hale geldi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Mayıs 2022 Çarşamba 15:14
Destici: İddiaların yargıya taşınması zaruri hale geldi

ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin, "İddiaların yargıya taşınması zaruri hale gelmiştir. Tümü yasal yollarla kayıt altında Türkiye Cumhuriyeti ve ABD yasalarına uygun şekilde, vakıflar tarafından gönderilen bu paraların; Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı itibarsızlaştırmak için bir yalana malzeme edilmesini kınıyorum" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Destici, Pençe- Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 5 askere Allah'tan rahmet, yaralanan askerlere de acil şifa dileğinde bulundu. Katillere hesap sormanın, boyunlarının borcu olduğunu söyleyen Destici, "Hesap sorulmaktadır. Bir eksiksiz mutlaka Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve kahramanları tarafından sorulacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bugüne kadar olduğu gibi hiçbir geri adım atmayacağız. Hiçbir taviz vermeyeceğiz. Teröre, terör örgütlerine, teröristlere, katillere nasıl davranılması gerekiyorsa her birine öyle muamele edecek ve anladıkları dilden konuşacağız. Mutlaka köklerini kazıyacağız. Terörle terör örgütleriyle ilgili elbette herkesten, her bir vatandaşımızdan aynı hassasiyeti ve tavrı görmeyi bekliyoruz" diye konuştu.

'AYNI TUZAĞA DÜŞMEMEMİZ GEREKİYOR'

Türkiye'nin, terör örgütlerine kucak açan ülkelerin NATO'ya girişine 'evet' diyemeyeceğine işaret eden Destici, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik girişimine ilişkin, "Finlandiya ve İsveç heyetleri, Türkiye'dekiler, garanti vermeleri yetmez. Daha önce de farklı ülkelerden buna benzer garantiler aldık. Türkiye'nin bugün haklı olarak istediği Türkiye'nin tüm güvenlik endişelerini ortadan bir mutabakat metninin imzalanması ve bunun da sadece Finlandiya, İsveç, Türkiye arasında imzalanması bize göre yetmez. NATO tarafından da bunun onaylanması ve kabul edilmesi gerekir. Bundan sonra aynı tuzağa düşmememiz gerektiğinin altını bir kere daha çiziyorum" açıklamasında bulundu.

'BUNA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında gündeme taşıdığı iddialarla ilgili şunları kaydetti:

"İçeriğine girmeden önce özellikle şehitlerimizin matemini yaşadığımız bir günde CHP Genel Başkanı'nın bu ölçüde bir yanlışa düşmesinden dolayı ayrıca üzüntü duyduğumu kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Konunun muhatapları muhakkak cevap vereceklerdir. Ayrıca iddiaların yargıya taşınması zaruri hale gelmiştir. Tümü yasal yollarla kayıt altında Türkiye Cumhuriyeti ve ABD yasalarına uygun şekilde, vakıflar tarafından gönderilen bu paraların; Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı itibarsızlaştırmak için bir yalana malzeme edilmesini kınıyorum. Bu yalanın bir kaçış planı şeklinde servis edilmesini ise hiçbir masum gerekçeyle herhangi bir fikir ve ifade özgürlüğü izahıyla veya iyi niyetle hiçbir şekilde yan yana getiremiyorum. İçinde bulunduğumuz şartlarda muhalefet partilerinin bir bölümünün uzun bir süredir Türkiye'yi uluslararası alanda itibarsızlaştırma ve etkisizleştirme misyonunu kendilerine görev edindiklerini görüyoruz. Sandıkla seçimle millet iradesiyle demokratik yollarla seçilmiş meşru hükümeti değiştirme ümidini yitirenler, 15 Temmuz'da üniforma giymiş FETÖ'cü hainlerle başaramadıklarını bugün başaracaklarını mı zannediyorlar? Gezide, 15 Temmuz'da iç savaş çıkaramadınız yine çıkaramayacaksınız. Kardeşi kardeşe düşüremediniz yine düşüremeyeceksiniz. Biz Büyük Birlik Partililer ve Alperenler olarak buna müsaade etmeyeceğiz ve geçit vermeyeceğiz." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa DesticiYargıBBP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahçeli: Terörün arkasında duran kim varsa teröristtir
Bahçeli: Terörün arkasında duran kim varsa teröristtir
"İyi niyet defalarca suistimal edildi"
"İyi niyet defalarca suistimal edildi"
Kılıçdaroğlu: O yollar, köprüler, tamamını kamulaştıracağım
Kılıçdaroğlu: O yollar, köprüler, tamamını kamulaştıracağım
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans