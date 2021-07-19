Erdoğan: Müzakere olacaksa ancak iki eşit ve egemen devlet arasında yapılabilir

İSTANBUL - Erdoğan, Kıbrıs'taki müjde açıklamasıyla ilgili soruya, “Biraz sonra KKTC Parlamentosunda inşallah orada açıklayacağım, burada açıklarsam, o zaman Kıbrıs parlamentosundaki konuşmam boşa geçer" dedi. Erdoğan, “Azerbaycan'dan KKTC teması sonrası başka ülkelerden de temas bekleniyor mu?" sorusuna, “Başta Azerbaycan olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinden burayla bu tür temasların olması gelişmesi bizim gayretimizdir. Bunları devam ettireceğiz" diye yanıtladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin açıklamalarının sorulması üzerine, “Öyle bir haber çıktı ama alakası yok. Bizim bunlara asla tahammülümüz olmaz, gereği neyse anında gereğini yaparız" ifadesini kullandı.



"Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir gelecek arzu eden tüm taraflara bu tarihi fırsatı değerlendirmeleri yönündeki çağrımı tekrarlıyorum" diyen Erdoğan, "Kıbrıs Türk tarafı dünyaya kimin çözümden yana olduğunu, kimin de çözümsüzlükten nemalandığını bir kez daha göstermiştir" ifadesini kullandı. Erdoğan, "Bundan sonra yeni bir müzakere süreci olacaksa, bu ancak iki eşit ve egemen devlet arasında yapılabilir" şeklinde konuştu.







AB ADALET DİVANI BAŞ ÖRTÜSÜ KARARI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Adalet Divanı'nın Almanya'da iki işletmeye başörtüsü kısıtlaması kararının sorulması üzerine, “Bizim tutumumuz zaten belli. Adalet Divanı ismini değiştirmesi lazım. Bunun Adalet Divanıyla uzaktan yakından ilgisi yok. Önce inanç özgürlüğü nedir bunu anlamaları lazım. Bu lafı gitsinler aynen kipa takanlar içinde de söylesinler" yanıtını verdi.





"BU BİZİM İÇİN BİR TEHDİTTİR"



Delta varyantı kapsamında vaka sayılarındaki artış ve aşılamayla maske takanların sayısının azalmasının sorulması üzerine Erdoğan, “Maske, mesafe kuralı devam etmeli. Bundan taviz verilmesi doğru değil. Bakın dükkanlar açılsın, lokantalar açılsın dendi, biz de bunları kale aldık, adımı attık. Ama ne oldu, hemen rakamlar oranlar yükselmeye başladı. Dün evvelsi gün vefat sayılarında düşüş oldu ama dün itibariyle vefat sayıları arttı, yanılmıyorsam 77'ye çıktı. Rakam 7 binleri tekrar yakalandı. Bu bizim için bir tehdittir. Bu tehdide fırsat vermemek gerekiyor. Öyleyse yapmamız gereken toplu bulunduğumuz mekanlarda mesafe ve maske kuralına çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aşının önünü zaten şu anda açmış bulunuyoruz. Aşı olmayanlar aşısını muhakkak yaptırmalı. Kendi aşımızı da yıl sonuna kadar üretmek suretiyle aşıda ihtiyaç dışardan gelir mi gelmez mi bunu çözmüş olacağız. Olumsuz propagandalar kanmadan aşılarımızı yaptırmamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.