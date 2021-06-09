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İletişim Başkanı Altun: Irkçılık en büyük hastalıktır

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Nişantaşı'nda başörtülü bir kadına yapılan saldırıyı eleştirerek, "Bu barbarlığı kabul etmemiz mümkün değildir. Irkçılık en büyük hastalıktır" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Haziran 2021 Çarşamba 09:31
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İletişim Başkanı Altun: Irkçılık en büyük hastalıktır

İletişim Başkanı Altun, İstanbul Nişantaşı'nda başörtülü bir kadına yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kanada'da İslam karşıtlığı yüzünden Müslüman kardeşlerimizi hayattan koparan faşist saldırıya üzülürken, yanı başımızda Nişantaşı'ında aynı saiklerle başörtülü bir kardeşimize saldırılıyor. Bu barbarlığı kabul etmemiz mümkün değildir. Irkçılık en büyük hastalıktır" ifadelerini kullandı.

'TOPLUMSAL HUZURU BOZDULAR'

Altun, aktivistlerin sessiz kalmasını eleştirerek "Bu barbarlığı telin ediyorum. Ülkemizde ne yazık ki yıllar yılı birileri topluma yersiz korkular zerkettiler. Kirli ve hastalıklı ruh hallerini ideoloji diye pazarladılar. Dini değerleri benimseyen geniş toplum kesimlerini ötekileştirerek toplumsal huzuru bozdular. İşte onlar bugün Nişantaşı'nda yaşanan şiddetin ortağıdır. Bir de buradan şunu sormak istiyorum. Bu şiddete maruz kalan kişi başörtülü olduğu için mi bazı 'insan hakları' savunucuları, 'kadın hakları' aktivistleri seslerini çıkarmıyorlar? Nedir bu onaylayıcı sessizliğin sırrı?

İnsan, eşrefi mahlûkattır. Kişi kendisi için istediğini diğeri için istemedikçe gerçek huzur ve güven ortamının oluşması mümkün değildir. Bu ülkeyi kalpleri nefretten kararmış olanlara bırakmayacağız. Huzur için, güven için, istikrar için, istikbalimiz için daha çok çalışacağız" açıklamasını yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İletişim BaşkanıFahrettin Altun
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