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Kılıçdaroğlu'ndan, Ankara Otonomi Galericiler Sitesi'ne ziyaret 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Otonomi Galericiler Sitesi'ni ziyaret ederek, çalışanlarla sohbet etti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Ekim 2021 Cumartesi 11:51
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Kılıçdaroğlu'ndan, Ankara Otonomi Galericiler Sitesi'ne ziyaret 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Ankara Otonomi Galericiler Sitesi'ni ziyaretinde, partisinin Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar eşlik etti. Galericilerin sorun ve taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu daha sonra, Otonomi Yönetim Kurulu ile bir araya gelerek yemek yedi. Kılıçdaroğlu'na Otonomi Yönetim Kurulu tarafından üzerinde Türk bayrağı bulunan bir çerçeve verildi. Kılıçdaroğlu, bazı 2'nci el araba fiyatları ile ilgili bilgi alıp vatandaşlarla sohbetinin ardından Otonomi'den ayrıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHPKemal KılıçdaroğluAnkara Otonomi Galericiler Sitesi
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