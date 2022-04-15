KKTC Başbakanı Sucuoğlu'ndan Destici'ye ziyaret

ANKARA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.



BBP Genel Merkezi'ndeki ziyarette; KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu ile birlikte KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Atakoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da yer aldı. Ziyarette konuşan KKTC Başbakanı Sucuoğlu, BBP'de bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirtip, "İki ayrı devlet görünüyoruz ama tabi ki tek milletiz. Dolayısıyla buradaki sevinç bizim sevincimiz, buradaki hüzün bizim hüznümüzdür. Hem ziyarette bulunma hem de genel anlamda görüşme gerçekleştirmek adına buraya geldik. Teşekkür ediyoruz, burada olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.



BBP lideri Destici de ziyaretin çok kıymetli ve anlamlı olduğunu söyleyerek, "Türkiye ile KKTC iki ayrı devlet olabilir ama biz bir milletiz. Türkiye'de yaşayan milletimizin tam bağımsız bir şekilde yaşaması için nasıl mücadele veriyorsak aynı şekilde KKTC’de yaşayan vatandaşlarımızın da yine huzur, barış, refah içerisinde yaşaması için büyük bir gayret gösteriyoruz. Özellikle son dönemde Doğu Akdeniz’de yaşananlar konusunda Türkiye'nin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerin korunması noktasında çok esaslı bir duruş var. Bu duruşu her iki devletimiz birlikte ortaya koyuyorlar. Bu hem bizim Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımızı hem de KKTC'de yaşayan vatandaşlarımızı da ziyadesiyle mutlu ediyor. İnşallah bu birliktelik daha da ileri taşınacak. KKTC hem dünyada tanınacak hem de orada yaşayan kardeşlerimize daha huzurlu ve müreffeh bir hayatı önümüzdeki süreçlerde yaşayacaklardır" diye konuştu.