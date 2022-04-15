Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.482,63
ALTIN
929,41
DOLAR
14,64
STERLİN
19,16
EURO
15,84
Karayolları Genel Müdürlüğü 224 Sözleşmeli Personel Alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü 224...
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 83 Sözleşmeli Personel alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi...
Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 Sözleşmeli Personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi...

KKTC Başbakanı Sucuoğlu'ndan Destici'ye ziyaret

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Nisan 2022 Cuma 14:56
KKTC Başbakanı Sucuoğlu'ndan Destici'ye ziyaret

ANKARA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

BBP Genel Merkezi'ndeki ziyarette; KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu ile birlikte KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Atakoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da yer aldı. Ziyarette konuşan KKTC Başbakanı Sucuoğlu, BBP'de bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirtip, "İki ayrı devlet görünüyoruz ama tabi ki tek milletiz. Dolayısıyla buradaki sevinç bizim sevincimiz, buradaki hüzün bizim hüznümüzdür. Hem ziyarette bulunma hem de genel anlamda görüşme gerçekleştirmek adına buraya geldik. Teşekkür ediyoruz, burada olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

BBP lideri Destici de ziyaretin çok kıymetli ve anlamlı olduğunu söyleyerek, "Türkiye ile KKTC iki ayrı devlet olabilir ama biz bir milletiz. Türkiye'de yaşayan milletimizin tam bağımsız bir şekilde yaşaması için nasıl mücadele veriyorsak aynı şekilde KKTC’de yaşayan vatandaşlarımızın da yine huzur, barış, refah içerisinde yaşaması için büyük bir gayret gösteriyoruz. Özellikle son dönemde Doğu Akdeniz’de yaşananlar konusunda Türkiye'nin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerin korunması noktasında çok esaslı bir duruş var. Bu duruşu her iki devletimiz birlikte ortaya koyuyorlar. Bu hem bizim Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımızı hem de KKTC'de yaşayan vatandaşlarımızı da ziyadesiyle mutlu ediyor. İnşallah bu birliktelik daha da ileri taşınacak. KKTC hem dünyada tanınacak hem de orada yaşayan kardeşlerimize daha huzurlu ve müreffeh bir hayatı önümüzdeki süreçlerde yaşayacaklardır" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KKTC Başbakanı SucuoğluBBPMustafa DesticiZiyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Karaismailoğlu: O gemileri oradan almamız gerekiyor
Bakan Karaismailoğlu: O gemileri oradan almamız gerekiyor
"Emeklilerin bayram ikramiyesine iyileştirme yapmayacaklar"
"Emeklilerin bayram ikramiyesine iyileştirme yapmayacaklar"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: KKTC'ye 4 milyar 250 milyon TL kaynak ayırdık
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: KKTC'ye 4 milyar 250 milyon TL kaynak ayırdık
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans