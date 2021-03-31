Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 10
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1396
ALTIN
449.555
DOLAR
8.3428
STERLİN
11.4291
EURO
9.7776
Çorum/Merkez'de emeklilere 438 adet konut satışa sunuluyor
Çorum/Merkez'de emeklilere 438 adet...
İcradan satılık 17.000 m² tarım arazisi
İcradan satılık 17.000 m²...
Zabıta ve itfaiye eri alınacak
Zabıta ve itfaiye eri...
112 Acil Çağrı Merkezine Personel Alınacak 
112 Acil Çağrı Merkezine...

MGK'dan terörle mücadele, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz mesajı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde, terör örgütleriyle mücadele vurgusu yapılırken, Suriye ve Libya'daki durum ele alındı. Diyalog çağrılarına rağmen Türkiye karşıtı politikalarını artıran Yunanistan, uluslararası hukuka riayet etmeye davet edildi. Doğu Akdeniz'de bölge dışı ülkeler ve uluslararası aktörler, tarafsız ve sağduyulu tutum sergilemeye davet edildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
31 Mart 2021 Çarşamba 08:28
0 Okunma
MGK'dan terörle mücadele, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz mesajı

MGK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu yıl ikinci kez toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda alınan kararlara ilişkin bildiri yayımlandı.  

Buna göre; PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, Türkiye'nin milli birlik ve beraberliği ile bekasına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunuldu.

Suriye'de kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme, ülkenin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunması suretiyle ulaşılmasının önemi vurgulandı. Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölgede barış, huzur ve istikrara katkı sunan her girişimi desteklemeye devam edeceği kaydedilerek, Suriye'deki aktörlere, mevcut insani krizi derinleştirecek eylemlere son verme çağrısında bulunuldu.

YUNANİSTAN'A ULUSLARARASI HUKUKA UYMA ÇAĞRISI

Yunanistan'ın, Türk azınlığa yönelik insan hakları ihlalleri ile sığınmacıları hedef alan insanlık dışı uygulamaları ele alındı. Diyalog çağrılarına rağmen Türkiye karşıtı politikalarını artırma cihetine gittiği belirtilen Yunanistan, uluslararası hukuka riayet etmeye ve iyi komşuluk ilişkilerinin gereğini yerine getirmeye davet edildi.

KIBRIS MESELESİNE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Kıbrıs meselesinde gelinen son aşama değerlendirilerek, önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek görüşmelerde; yarım asırdır netice vermeyen ve Türk varlığını yok sayan yaklaşımların yerine Ada'daki gerçekleri göz önünde bulunduran ve hakkaniyeti esas alan kapsamlı ve kalıcı çözümlerin bağımsız iki devlet temelinde gündeme alınması hususunun vazgeçilmez olduğu belirtildi.

Libya'daki siyasi süreçte katedilen aşamalar memnuniyetle karşılanırken, iç savaşın yaralarının en kısa sürede sarılarak Libya halkının güvenlik, huzur ve refahının sağlanmasında Türkiye'nin her türlü desteği vermeye devam edeceği ifade edildi.

DOĞU AKDENİZ'DE TARAFSIZ VE SAĞDUYULU TUTUM ÇAĞRISI

Doğu Akdeniz'de istikrar ortamının tesisini ve sürekliliğini sağlayacak politikalar ile uluslararası hukuka uygun çözümlerin geliştirilmesi yönündeki Türkiye'nin çağrısı bir kez daha dile getirilerek bölge ülkelerinin karşılıklı hak ve menfaatlerini gözeten ortak bir yaklaşım benimsemesinin önemine dikkat çekildi. Bölge dışı ülkeler ve uluslararası aktörler, tarafsız ve sağduyulu tutum sergilemeye davet edildi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023'te Türkiye'nin iktisadi, içtimai, siyasi ve askeri güvenliğini en üst seviyeye çıkarma milli hedefi doğrultusunda yapılan çalışmaların süratle neticelendirilmesi için tüm imkanların seferber edilmesi kararlılığının altı çizildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MGKCumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahçeli: İstanbul Sözleşmesinin feshi doğru ve yerinde bir uygulamadır
Bahçeli: İstanbul Sözleşmesinin feshi doğru ve yerinde bir uygulamadır
Erdoğan: Tüm insanlığın kullanımına sunmayı öngörüyoruz
Erdoğan: Tüm insanlığın kullanımına sunmayı öngörüyoruz
İnce: Nisanda başvurumuzu İçişleri Bakanlığı'na yapacağız
İnce: Nisanda başvurumuzu İçişleri Bakanlığı'na yapacağız
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans