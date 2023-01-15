MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında tek yumruk olalım

Ankara

Bahçeli, "2023 seçimlerinde Türk milletinin varlığı, birliği, bekası ve belaların üstesinden nasıl geldiği sınanacaktır." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Altılı masa darmadağındır. Her bir parti kendi çıkarının, ikbalinin, kendi gizli gündeminin peşine düşmüştür." dedi.

Bahçeli, Altılı masaya seslenerek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında el ele verelim, güç birliği yapalım, bu başarının mükafatı da sizde olsun. Cumhurbaşkanı adayı konusunda hep birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında tek yumruk olalım, onu sahiplenelim, yeni bir sayfa açalım" ifadelerini kullandı.

İsveç'teki PKK provokasyonu hakkında Bahçeli, "Hani İsveç, terörle arasına mesafe koyacaktı, teröristlerin meydan okumalarının gereği yapılacaktı. Bu ülkeyle NATO'da nasıl müttefik olacağız." dedi.