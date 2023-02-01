Milli Savunma Bakanı Akar: Gerekli karşılık anında misliyle veriliyor

TBMM - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti'nin Grup Toplantısı öncesinde Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Irak'ın kuzeyindeki bir üs bölgesine teröristler tarafından taciz ateşi açıldığı" iddiasını hatırlatması üzerine Akar, terörle mücadelenin artan tempoda taarruzi bir ruhla devam ettiğini belirtti.

Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar süreceğine vurgu yapan Akar, "Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde aralıksız ve artan bir şiddet ve tempoda terörü, teröristi yerinde, kaynağında yok etmek amacıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Mehmetçik o bölgelerde şiddetli soğuk ve derin kar olmasına rağmen artan bir kararlılıkla büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla mücadelesini sürdürüyor. Tabii zaman zaman taciz, saldırılar oluyor, bunlara gerekli karşılık da anında, misliyle veriliyor. Gerekli tedbirler alınıyor." ifadesini kullandı.