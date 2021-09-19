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Önemli sorumluluklar göstermekteyiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Karadeniz'in barış, istikrar ve refah denizi olması için önemli sorumluluklar göstermekteyiz

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
19 Eylül 2021 Pazar 13:30
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Önemli sorumluluklar göstermekteyiz

 

İstanbul (DHA)


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Biz bir iç deniz olarak Karadeniz'deki deniz yetki alanlarımız 463 bin kilometrekare mavi vatan safımızın önemli bir  bölümünü oluşturmaktadır. Deniz güvenliğine etkisi, ticaret potansiyeli ve enerji kaynaklarıyla Karadeniz'in barış, istikrar ve refah denizi olması için Türkiye olarak önemli sorumluluklar göstermekteyiz. Karadeniz'in jeopolitik, jeostratejik ve jeogüvenlik açısından önemine istinaden tüm kıyıdaş devletlerin bölgede müşterek sorumluluğu bulunduğuna yürekten inanmaktayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Karadeniz Eğitim Kültür ve Çevre Koruma Vakfı Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Marmara Üniversitesi tarafından  düzenlenen 7. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi'ne katıldı. Uluslararası bağlamda Karadeniz Havzası’nı çalışan akademisyenler, araştırmacılar, yerel yöneticiler, iş dünyası temsilcileri, doktora öğrencileri, sivil toplum kuruluşlarının liderleri, aktivistler ve diğer uzmanlar Mavi Karadeniz Kongresi'nde bir araya geldi. Kongrede yerel yönetimler, çevre, ekonomi, finans, lojistik ve siyaset ile alakalı bölgesel sorunlar konuşuldu.


"BÖLGEDE İYİ KOMŞULUK İÇİN ÇÖZÜMLER ARZULUYORUZ"

Kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Karadeniz Havzası'nda barış, güvenlik ve iş birliğinin farklı konularda ele alınacağı kongrenin ülkemiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bölgede ticari hareketliliğin Hazar Denizi'nden başlayarak Avrupa'ya yayıldığı çizgide Karadeniz, bölge ülkelerinin dünya pazarlarına açılabilmesi için küresel bir işlev yükselmektedir. Karadeniz'de bin 695 km'lik en uzun kıyı şeridine sahip olan olan ülkemiz, deniz bağlantısıyla Bulgaristan, Romanya, Ukrayna,  Rusya ve Gürcistanla da yine denizden komşuluğumuz var. Biz bir iç deniz olarak Karadeniz'deki deniz yetki alanlarımız 463 bin kilometrekare mavi vatan safımızın önemli bir  bölümünü oluşturmaktadır. Deniz güvenliğine etkisi, ticaret potansiyeli ve enerji kaynaklarıyla Karadeniz'in barış, istikrar ve refah denizi olması için Türkiye olarak önemli sorumluluklar göstermekteyiz. Karadeniz'in jeopolitik, jeostratejik ve jeogüvenlik açısından önemine istinaden tüm kıyıdaş devletlerin bölgede müşterek sorumluluğu bulunduğuna yürekten inanmaktayız. Bu açıdan Karadeniz'in iş birliği imkanlarına Kafkaslar ve Balkanları da katarak ekonomi, enerji, güvenlik ve ulaşım gibi yönlerden ele alınacağı bu kongreyi son derece önemli buluyoruz. Yani Karadeniz'de bölgenin sorunlarına en iyi çözümün yine bölge ülkelerinin kendi içinde çıkabileceğine inanıyoruz. Bir yandan bölge ülkeler ile ilişkileri geliştirirken diğer yandan bölgedeki sorunların iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözümünü arzuluyoruz" dedi.


"BUGÜN İTİBARİYLE KARADENİZ'İN DERİN DENİZ ALANLARINDA DA ÇALIŞAMALARIMIZ SÜRECEK"

Karadeniz bölgesinde barış ve refah için çalıştıklarını belirten Oktay, "NATO içerisinde de Karadeniz'e yönelik adımların  hep ölçülü ve ihtiyatlı olması gerektiğini savunuyoruz. Karadeniz'de bir yetki alanı sorununun olmaması bölgede barış ve istikrarın sürdürülebilmesine katkı sağlayan faktörlerden birisi. Özellikle ticaret ve yatırımların sağlılıklı zeminde yürüyebilmesinde temel şartın huzur ve istikrar olduğuna inanıyoruz. Türkiye perspektifinden Karadeniz bölgesinde güvenliği tesis etmenin ve korumanın yolu bölgedeki kontrolsüz askeri yapılanmaların teşvik etmek yerine ortak işbirliği hedefine odaklanmaktan geçer. Bu doğrultuda enerji işbirlikleri bölgede barış, istikrar ve refahın devamlılığı için büyük önem taşımaktadır. Türkiye, bölgedeki ortakları ile birlikte tarihi önemdeki projeleri hayata geçirmiştir. Ham petrol boru hattı, doğalgaz boru hattı gibi projeler bölgesel enerji güvenliğine somut katkı sağlamaktadır. Bunların yanı sıra geçtiğimiz yıl Sakarya havzasında keşfettiğimiz doğalgaz rezervi bölgedeki enerji denklemini yeni baştan kuran etkiye sahiptir. Ülkemizin 11 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak  keşfin bugün itibariyle Karadeniz'in derin deniz alanlarında da çalışamalarımız sürecek" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı YardımcısıKaradenizFuat OktayYeni Çağrı
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