"Seçim barajının düşürülmesine ilişkin kanun teklifi MHP'nin talebi"

ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekillerinin TBMM Başkanlığına sunduğu, seçim barajının düşürülmesini de içeren kanun teklifine ilişkin, MHP’nin talebiyle gerçeklemiş bir adım olduğunu söyledi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, bir otel düzenlediği basın toplantısıyla Gençlik Politikaları Kurulu’nun hazırladığı ‘Gençlik Politikaları Vizyonumuz ve Eylem Tasarısı’nı açıkladı.

‘MHP’NİN TALEBİYLE GERÇEKLEMİŞ BİR ADIM’

Fatih Erbakan, burada yaptığı açıklamada, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekillerinin TBMM Başkanlığına sunduğu, seçim barajının düşürülmesini de içeren kanun teklifine ilişkin, MHP’nin talebiyle gerçeklemiş bir adım olduğunu söyledi. Erbakan, seçim barajının yüzde 7’ye inmemesi durumunda MHP’nin barajı aşmasının mümkün olmayacağını belirterek, “AK Parti’nin çok istediği dar bölge sisteminin gelmemesinde de iktidar ortağının itirazının rol oynadığını düşünüyoruz. Çünkü dar bölge veya daraltılmış bölge sistemine geçilmesi halinde MHP’nin aleyhine olacak. AK Parti’nin daha fazla milletvekili çıkarması MHP’nin ise aleyhine bir durum gelişmesi söz konusu olacak. Mecliste grubu olan partilerin seçime girme hakkını kazanamamasına yönelik olan düzenlemede bizim kanaatimize göre kapatılması muhtemel olan HDP’nin yerine kurulacak olan partinin seçime girme hakkını elde edememesine yönelik. Yani seçime yakın bir zamanda HDP’nin kapatılması o yakın zamanda birkaç ay içerisinde yeni kurulacak olan partinin teşkilatlanmasını tamamlayamaması ama meclisteki HDP’nin milletvekillerinin bu partiye geçmesi gibi bir durum halinde bu partinin yeni kurulacak HDP yerine kurulacak partinin seçime girmesini engellenebilmesi yani ‘evet grup kurmuş olabilirsiniz ama bu kurduğunuz yeni parti seçime giremez çünkü 41 ilde teşkilatlanmasının tamamlanması lazımdı’ denilecek. Bu adımında bu amaca yönelik bir adım olduğunu düşünüyoruz” dedi.



‘DİĞER SİYASİ PARTİ LİDERLERİ DEVLETLE YARIŞMAK DURUMUNDA KALACAK’

Fatih Erbakan, getirilen yeni sistemde ittifak içinde oyu az olan partilerin milletvekili çıkartmasını da son derece zorlaştırdığını kaydederek, şunları söyledi:

“Bu da mevcut muhalefetin ittifakının dağıtılması ve küçük partiler için ittifakın cazibesinin ortadan kalkması nedeniyle onların büyük partilerin oyu çok olan partilerin listesinden seçime girme veya kendi başlarına seçime girmeye yönelik adımlar atmasına sebep olacak bir durum. Yeni seçim kanununda çok önemli diğer bir konuda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı sıfatıyla seçim çalışmalarına katılabilmesinin önünün açılması. Diğer siyasi parti liderleri ‘devletle rekabet etmek ve devletle yarışmak durumunda kalacak.’ Yüzde 125’lik enflasyon ve her geçen güm artan enflasyon ve ağırlaşan yaşam şartları önümüzdeki sene yapılacak bir seçimde ekonomik krizin çok daha derinden hissedildiği bir noktada bu şartlar karşısında ne kadar iktidar kendi lehine birtakım düzenlemeler yapsa da mevcut iktidarı bu düzenlemelerinden kurtarabilmesi son derece zor gözükmektedir.”

‘ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ’



Fatih Erbakan, ‘Gençlik Politikaları Vizyonumuz ve Eylem Tasarısı’na ilişkin, üretime ve istihdama yönelik 634 projenin yer aldığı kitabı hazırlandıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

“İktidar olduğumuzda bu projeler hayata geçirilerek gençlerimizin, özellikle diplomalı gençlerimizin çok yoğun olarak yaşadığı işsizlik problemine de çözüm üretilmiş olacak. Bu ülkenin gençleri doğup büyüdüğü topraklarda alnının teriyle kimseye muhtaç olmadan konforlu bir hayatı sürmelerine yetecek geliri elde edecekleri iş imkanına kavuşmuş olacaklar. Yeniden Refah Partisi olarak siyasetin ve devletin gençlerin ruhuyla, sorunlarıyla ve onların temsiliyle ilgilendiği ölçüde gençlerden de ilgi görebileceğini çok iyi biliyoruz. Altını çizerek ifade ediyorum, Yeniden Refah iktidarında her kesimden, her yaştan gencimiz bizim önceliğimiz olacaktır. Onları apolitik diye, hayattan kopuk diye itham etmek ve dışlamak yerine onları kucaklamak, onları dinlemek, empati yapmak ve onların derdiyle dertlenmek bizim en önemli önceliklerimiz olacaktır. Yeniden Refah hayatından eğitim hayatı devam eden gençlerimizden internet erişimlerden herhangi bir vergi almayacağımızı da projelerimiz içerisinde ifade etmek istiyorum. Eğitim hayatında devam eden gençlerimizin kullandığı internetten vergi alınmayacak. İlk defa ticarete atılan 30 yaş altındaki gençlerimizin kurmuş oldukları şirketlerden, iş yerlerinden 2 sene süreyle vergi almayacağımızı da ifade ediyorum. İnşallah ahlaki ve manevi kalitesi yüksek aynı zamanda bilimsel kalitesi yüksek gençliğimizin yetiştirilmesi; ehliyetin, liyakatin ve adaletin işe alım ve görevlendirmelerde geçerli olması, bu gençliğime istihdam imkanlarının oluşturulması ve bu istihdamdan bu gençlerimizin tatminkar bir gelir elde etmesinin sağlanması, beyin göçünün tersine çevrilmesi ve yetişmiş kaliteli eğitim almış yeni nesillerle ‘Yaşanabilir Bir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya’ hedefine ulaşılması için Yeniden Refah Partisi olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz.”