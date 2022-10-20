Semra GÃ¼zel iÃ§in TBMM'de HazÄ±rlÄ±k Komisyonu kuruldu

ANKARA - TBMM Anaya ve Adalet Karma Komisyonu'nda, HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Semra GÃ¼zel'in milletvekilliÄŸinin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi talebiyle, Genel Kurul devamsÄ±zlÄ±k raporunun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesi iÃ§in HazÄ±rlÄ±k Komisyonu kuruldu.



TBMM Anaya ve Adalet Karma Komisyonu, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf BeyazÄ±t baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±. Komisyon, tutuklu yargÄ±lanmasÄ± devam eden HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Semra GÃ¼zel'in, milletvekilliÄŸinin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi talebiyle hazÄ±rlanan TBMM BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± 'devamsÄ±zlÄ±k raporu'nu gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.Â



Komisyon BaÅŸkanÄ± BeyazÄ±t, DiyarbakÄ±r Milletvekili Semra GÃ¼zel'in, bu yÄ±l 5'i haziran ayÄ±nda olmak Ã¼zere Genel Kurulun 6 birleÅŸimine Ã¶zÃ¼rsÃ¼z veya izinsiz olarak katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Yasama faaliyetleri aÃ§Ä±sÄ±ndan milletvekillerinin komisyon ve Genel Kurul Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na iÅŸtirak etmelerinin temel kural olduÄŸunu hatÄ±rlatan BeyazÄ±t, "Milletvekillerinin devamsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, yasama organÄ±nÄ±n gÃ¼cÃ¼nÃ¼ ve kamuoyu nezdindeki saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± olumsuz etkileyen bir sorun olarak karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kmaktadÄ±r. Parlamento geleneÄŸimizde, milletvekili devamsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶nlemeye yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlar anayasa ve iÃ§tÃ¼zÃ¼klerde dÃ¼zenlenmiÅŸ; milletvekillerinin izinli sayÄ±lacaÄŸÄ± haller de Ä°Ã§tÃ¼zÃ¼k ve BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± kararlarÄ± ile belirlenmiÅŸtir. Yasama dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± dosyalarÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesindeki usule gÃ¶re bir hazÄ±rlÄ±k komisyonu kurmamÄ±z ve bu komisyonun hazÄ±rlayacaÄŸÄ± raporu Karma Komisyonda gÃ¶rÃ¼ÅŸerek, bir karara varmamÄ±z icap etmektedir. HazÄ±rlÄ±k Komisyonu raporunu hazÄ±rladÄ±ktan sonra konu tekrar gÃ¼ndemimize gelecek ve o toplantÄ±mÄ±zda ayrÄ±ntÄ±sÄ±yla tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±p bir karara varÄ±lacaktÄ±r" dedi.



'SAÃ‡INDAKÄ° PERUK DEÄžÄ°L KINA'



ArdÄ±ndan sÃ¶z alan HDP Grup BaÅŸkan Vekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ, TBMM BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±'nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± karara tepki gÃ¶stererek, kararÄ±n kasÄ±tlÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Meclis'te bugÃ¼ne kadar milletvekili devamsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yoklama yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. AyrÄ±ca Semra GÃ¼zel'in yakalanma anÄ±na iliÅŸkin de aÃ§Ä±klamalarda bulunan BeÅŸtaÅŸ, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde kendisini cezaevinde ziyaret ettiÄŸini belirterek, "YakalandÄ±ÄŸÄ± an Ã§Ä±kan haberler doÄŸru deÄŸil, Semra GÃ¼zel'in saÃ§Ä±ndaki peruk deÄŸil, kÄ±na. Semra GÃ¼zel saÃ§Ä±na hep kÄ±na yakar" diye konuÅŸtu.



MHP Ä°stanbul Milletvekili Feti YÄ±ldÄ±z daÂ bugÃ¼nkÃ¼ toplantÄ±nÄ±n HazÄ±rlÄ±k Komisyonu kurulmasÄ± amacÄ±yla toplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, HDP'li milletvekillerinin savunmalarÄ±nÄ± orada yapmalarÄ±nÄ± Ã¶nerdi. YÄ±ldÄ±z, "Orada isteÄŸiniz kadar konuÅŸun. KonuÅŸmak da hakkÄ±nÄ±z" dedi.



KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan HDP'li GÃ¼zel'in milletvekilliÄŸinin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± raporunun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesi iÃ§in HazÄ±rlÄ±k Komisyonu kurulmasÄ±na karar verildi. HazÄ±rlÄ±k Komisyonu'na; AK Parti'den Recep GÃ¼lay SamancÄ± ve Pakize Mutlu Aydemir,Â CHP'den Rafet Zeybek ve HDP'den de ZÃ¼leyha GÃ¼lÃ¼m seÃ§ildi. HazÄ±rlÄ±kÂ Komisyonu bugÃ¼n ilk toplantÄ±sÄ±nÄ± yaparak, baÅŸkan seÃ§imini ve Ã§alÄ±ÅŸma takvimini belirleyecek.Â