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Tahıl krizinin çözümü için 'kırmızı hat'

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Haziran 2022 Çarşamba 15:18
Tahıl krizinin çözümü için 'kırmızı hat'

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Rusya- Ukrayna savaşının neden olduğu tahıl krizinin çözümü için 'kırmızı hat' diplomasisini hayata geçirdi.

Gıda yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından çıkamaması dünya genelinde tahıl krizinin yaşanmasına neden oluyor. Liman çevresine döşenen mayınlar ve yaşanan çatışmalar sorunun çözümünü daha da zorlaştırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sorunun çözümüne yönelik devam eden diplomatik çalışmaları kapsamında Milli Savunma Bakanlığı da harekete geçti. 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus ve Ukraynalı mevkidaşları ile geçen hafta telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar, önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ardından da Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü. Görüşmelerde Bakan Akar tarafından insani durumun daha da kötüleşmemesi için bir an önce ateşkesin sağlanmasına verilen önem ifade edildi.

Görüşmelerin bir diğer gündemini ise Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilerin tahliyesi oluşturdu. Söz konusu durumun farklı coğrafyalardaki ülkelere olumsuz etkisi belirtilirken sorunun çözümüne yönelik yeni bir adım atıldı. Akar'ın öncülüğünde konuyu daha yakından ele almak ve bir sonuca ulaştırmak üzere savunma bakanlıklarından birer personel görevlendirildi. General rütbesinde olduğu öğrenilen söz konusu görevlilerin Türkiye ile doğrudan iletişim hatları açık tutuldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, "Ukraynalıların limandaki mayınları temizlemesi, limandan çıktıktan sonra belirli koridorlardan toplanma bölgesine girinceye kadar Ruslar tarafından eşlik edilmesi, olası mayınların temizlenmesi, ondan sonra da tercihen Türk unsurları tarafından ticari gemilerin emniyetli seyirlerinin sağlanması. Bir an önce işi sonlandırmak istiyoruz. Bizim hem Rusya hem Ukrayna ile yoğun görüşme trafiğimiz var. İki tarafın bazı çekinceleri var. Biz de aradaki çekinceleri ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Bu konuda umutluyuz" ifadelerini kullanmıştı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tahıl KriziKırmızı Hat
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