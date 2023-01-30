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TBMM Başkanı Şentop Pakistan'da camiye düzenlenen saldırıyı kınadı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan'da camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

30 Ocak 2023 Pazartesi 16:46
TBMM Başkanı Şentop Pakistan'da camiye düzenlenen saldırıyı kınadı

TBMM - Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Peşaver'de bir camiyi hedef alan terör saldırısında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını teessürle öğrendiğini belirtti.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; dost ve kardeş Pakistan hükümetine ve halkına başsağlığı dileyen Şentop, "Terör dünyanın dört bir yanında masum insanların canlarını, yuvaları, mabetleri, yeryüzünde huzur ve barışı hedef almaya devam ediyor. 'Tek bir insanın güvenliği tüm dünyanın güvenliği' hakikatiyle, teröre karşı tarafsız, samimi, kararlı ve ortak mücadele çağrımızı tekrarlıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TBMM Başkanı ŞentopPakistanSaldırıCami
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