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Türkiye'den Macron'a 'kırmızı çizgi' cevabı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Doğu Akdeniz açıklamasına cevaben, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklı davasına karşı kırmızı çizgiler çektiğini sananlar, yalnızca ülkemizin kararlı duruşuyla karşılaşacaktır. Bölgede bir kırmızı çizgi var ise bu ancak Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkleri'nin uluslararası hukuktan doğan haklarıdır" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:00
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Türkiye'den Macron'a 'kırmızı çizgi' cevabı

ANKARA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Macron'un Doğu Akdeniz'de kırmızı çizgi politikası uyguladıkları yönündeki ifadelerine yazılı cevap verdi. Aksoy, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklı davasına karşı kırmızı çizgiler çektiğini sananlar, yalnızca ülkemizin kararlı duruşuyla karşılaşacaktır" diyerek, bölgedeki kırmızı çizginin Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkleri'nin uluslararası hukuktan doğan hakları olduğunu belirtti. 

'İHTİLAFLAR, KIYIDAŞ ÜLKELER ARASINDA ÇÖZÜME KAVUŞACAK'

Fransa'yı gerçeklerle yüzleşmeye davet eden Aksoy, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

"Kendini dev aynasında görenlerin hakikatlerle yüzleşme zamanı gelmiştir. Emperyalist anlayışlarını haritalara çizgi çekerek belirleme dönemi geride kalmıştır. Türkiye, meşru hak ve çıkarlarını bir 'armada' göndermek suretiyle cebren gasp etmeye teşebbüs eden herkesi caydırmaya muktedirdir. Bu vesileyle hatırlatmak isteriz ki Doğu Akdeniz'deki ihtilaflar bölge dışı aktörlerin kışkırtmalarıyla değil, ancak kıyıdaş ülkeler arasındaki diyalog ve iş birliği sayesinde hakkaniyet temelinde çözüme kavuşacaktır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami AksoyMacronDoğu Akdeniz
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