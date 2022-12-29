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Ümit Özdağ: IŞİD ülkemizde cirit atmaktadır

29 Aralık 2022 Perşembe 15:05
Ümit Özdağ: IŞİD ülkemizde cirit atmaktadır

ANKARA - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "IŞİD'in Türkiye'ye her geçen gün biraz daha yerleştiğini görüyoruz. Türkiye'yi yeni hedef olarak seçen IŞİD, ülkemizde her geçen gün biraz daha güçlü şekilde kök salmaktadır. IŞİD ülkemizde adeta cirit atmaktadır, ülkemizin kılcal damarlarına sızmaktadır" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özdağ, hükümetin sığınmacı politikasını eleştirerek, "AK Parti'nin; Suriye politikası, sığınmacı politikası, sınırlarımızdaki açık kapı politikasıyla bütün dünya lümpenlerine sınırlarımızı ve ülkemizi açması sonucunda Türkiye bir iç savaş coğrafyasına dönüşüyor ve bir iç savaş sosyolojisi oluşuyor. Bu sürecin bir bölümünde de hiç şüphesiz Orta Doğu'nun en kanlı örgütlerinden birisi olan IŞİD'in Türkiye'ye her geçen gün biraz daha yerleştiğini görüyoruz. Türkiye'yi yeni hedef olarak seçen IŞİD, ülkemizde her geçen gün biraz daha güçlü şekilde kök salmaktadır. IŞİD ülkemizde adeta cirit atmaktadır, ülkemizin kılcal damarlarına sızmaktadır" dedi.

IŞİD'in Türkiye'yi savaş alanı olarak incelediğini öne süren Özdağ, "IŞİD, Türk devletinin güvenlik ve istihbarat örgütlerinin reflekslerini incelemektedir. Ülkemizde güvenli evler, cephanelikler ve eğitim merkezleri oluşturmaktadır. Türk çocuklarının beyinlerini yıkayarak milli ve dini kimliklerini yok etmekte; yerine sahte bir İslam anlayışı koyarak demokrasinin şirk olduğunu beyinlere kazımaktadır. Bu beyinler yarın ülkemizi kana bulayacak olan intihar bombacılarının beyinleridir. IŞİD'in hızla yayılmasının en büyük kanıtı, 2022 yılında 1179 IŞİD'linin yakalanmış olmasıdır. Yakalanmayanlar çok daha fazla ve dışarda sokaklarda dolaşıyorlar. Ankara, Adana, İstanbul, Kayseri, Mersin, Samsun ve Şanlıurfa en fazla IŞİD operasyonunun yapıldığı iller. Bunlar IŞİD'ın en güçlü olduğu şehirler olarak karşımıza çıkıyor. Bu operasyonlar ve yakalanan örgüt yöneticileri IŞİD'in karargahını Türkiye'ye taşıdığını gösteriyor. IŞİD artık bir Suriye ve Irak örgütü değil, Irak ve Suriye'de kolları olan bir Türkiye örgütüne dönüşmüştür" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ümit ÖzdağIŞID
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