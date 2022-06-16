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Vatan Severler Partisi Genel Başkanı Yılmaz Gülümser, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Haziran 2022 Perşembe 12:24
Vatan Severler Partisi Genel Başkanı Yılmaz Gülümser, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti


Vatan Severler Partisi kurucu lideri  Genel Başkanı Yılmaz Gülümser Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Ankara Genel Merkez Binasında Resmî Siyasi ziyaretini gerçekleştirilmiş olup şu ifadeler yer verdi.

Genel Başkanlar bir araya gelip  TÜRKİYE CUMHURİYETİMİZ' in genelinde ki sorunlarına  çözüm üretmek için gelişmeler üzerinde  istişarelerle bulundular.

 
Vatan Severler Partisi Genel Başkanı Yılmaz Gülümser Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Başkanımıza ziyaretimizden dolayı misafirperverliği için  memnun olduk kendisine teşekkür ederim

TÜRKİYE CUMHURİYETİMİZ' in Siyasetin de iki değerli Genel Başkanlar çıktıkları bu zorlu yolda ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyoruz

Bizler de Sayın Genel Başkanlara ve parti teşkilatlarını Türkiye Cumhuriyetimizin sorunlarına gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı tebrikler ediyor başarılarının  devamını diliyoruz. Saygılarımızla

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HEPİMİZİNDİR

Vatan Severler Partisi Kurucu

Lideri Genel Başkanı Yılmaz Gülümser

Genel Başkan Yardımcısı

Medya İletişim Sorumlu

Basın Danışmanı

Sibel Demirdiş

Haber:

Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

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Vatan Severler Partisi Genel Başkanı Yılmaz GülümserZafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağı Ziyaret Etti
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