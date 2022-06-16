Vatan Severler Partisi Genel Başkanı Yılmaz Gülümser, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti



Vatan Severler Partisi kurucu lideri Genel Başkanı Yılmaz Gülümser Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Ankara Genel Merkez Binasında Resmî Siyasi ziyaretini gerçekleştirilmiş olup şu ifadeler yer verdi.



Genel Başkanlar bir araya gelip TÜRKİYE CUMHURİYETİMİZ' in genelinde ki sorunlarına çözüm üretmek için gelişmeler üzerinde istişarelerle bulundular.



Vatan Severler Partisi Genel Başkanı Yılmaz Gülümser Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Başkanımıza ziyaretimizden dolayı misafirperverliği için memnun olduk kendisine teşekkür ederim



TÜRKİYE CUMHURİYETİMİZ' in Siyasetin de iki değerli Genel Başkanlar çıktıkları bu zorlu yolda ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyoruz



Bizler de Sayın Genel Başkanlara ve parti teşkilatlarını Türkiye Cumhuriyetimizin sorunlarına gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı tebrikler ediyor başarılarının devamını diliyoruz. Saygılarımızla

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HEPİMİZİNDİR

Vatan Severler Partisi Kurucu

Lideri Genel Başkanı Yılmaz Gülümser

Genel Başkan Yardımcısı

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