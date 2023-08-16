VARŞOVA (AA)

Sivil Platformun lideri, eski Polonya Başbakanı Donald Tusk, yaptığı açıklamada Kolodziejczak'ın PO'un listesinde yer alacağını bildirdi.

İktidardaki Hukuk ve Adalet Partisinin eski vekillerinden Kolodziejczak, 2018'de, tarım hareketi Agrounia'yı kurdu. O zamandan bu yana hükümetin tarım politikasına karşı protestolara öncülük eden Kolodziejczak, iktidar partisi için uzun süredir güç kaynağı olan kırsal oyları böldü.

Kolodziejczak'ın adaylığının duyurulmasının ardından Başbakan Mateusz Morawiecki, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Polonya kırsalına ihanet ettiniz. Şimdi listelerinizde bir Putin sempatizanı var. Kime hizmet ediyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Öte yandan iktidar partisi ve ortaklarından, Kolodziejczak'ı hedef alan sosyal medya paylaşımları sürüyor.