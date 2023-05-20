Kastamonu

Doç. Firdevs Müjde Gökbel, 2019 yılında uluslararası sanat çalıştayına katılmak için Belarus'a gitti. Avrupa'daki bazı ülkelerin çöp ithal ettiğini öğrenen Gökbel, çevre kirliliğine dikkati çekmek için porselenden çöp poşetleri yapmaya karar verdi.

Bazı eserleri 1,5 metreye yüksekliğe ulaşan Gökbel, porseleni şekillendirerek sanatsal çöp poşetlerine dönüştürüyor.

Bugüne kadar 20 eser yapan ve bunları İtalya, Kuzey Makedonya, Tunus gibi farklı ülkelerde sergileyen Gökbel, bilinçsizce doğaya atılan çöplerin tüm dünyayı olumsuz etkilediğini anlatmayı amaçlıyor.

Gökbel, tüm dünyada kontrolsüzce çöp yığınlarının oluştuğunu söyledi.

Avrupa'daki bazı ülkelerin çöp ithal ettiğini öğrendiğini, bu durumun kendisini çok etkilediğini anlatan Gökbel, "İthal ettikleri çöpleri geri dönüştürerek endüstriye kazandırdıklarını gördüm. Ben de kendi çöp poşetlerimi yapmak istedim. Bu çöp poşetleri, bilinçsizce açığa çıkan çöpleri çağrıştırıyor. Dünyada meydana gelen birtakım kötü ve olumsuz olayları çağrıştırması bakımından çalışmalarıma başladım." dedi.

Dünyanın küresel iklim kriziyle savaştığına işaret eden Gökbel, çalışmalarını iklim kriziyle bağdaştırdığını dile getirdi.

Çalışmalarında porselen çamuru kullandığını belirten Gökbel şunları söyledi:

"Önce bezden çöp poşetleri diktirdim, onları şablon olarak kullanıyorum. 1 metreyi aşan yükseklikte heykeller yaparsam elle şekillendirme yöntemiyle yapıyorum. İnsanların bence en kırılgan noktası açığa çıkardığı çöpler. Doğayı çöplerimizle getirdiğimiz hali anlatan çok yönlü bir eser olarak düşünüyorum. Bu çalışmalarımı daha büyük boyutlarda yapmak istiyorum. Belarus'ta gerçekleştirdiğim çalışmam 1,5 metre yüksekliğindeydi. İklim krizine dikkati çekmemiz gereken noktalarda daha büyük heykeller çalışmak isterim."

AA