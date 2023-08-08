Ankara

BBC'nin haberine göre, Portekiz’in güneyinde Odemira kasabası yakınlarında cumartesi çıkan orman yangınında yaklaşık 6 bin 700 hektarlık alan zarar görürken, yangın sebebiyle toplam 19 köy, 4 turistik konaklama alanı ve bir kampın boşaltıldığı aktarıldı.

Portekiz'in güneyinde çıkan yangına 800 itfaiyeci müdahale ederken, bölgedeki yerleşim yerinden 1400 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

9 itfaiyeci yaralandı

Orman yangınına müdahale eden itfaiyecilerden 9’unun yaralandığı bildirildi.

Odemira yakınlarındaki yangının kuvvetli rüzgarlar nedeniyle ülkenin güneyindeki turizm bölgelerinden biri olan Algarve’nin iç kesimlerine sıçradığı kaydedildi.

Kasabanın Belediye Başkanı Helder Guerreiro yaptığı açıklamada, durumun "kritik, zor ve karmaşık" olduğunu söyledi.

Portekiz genelinde 120'den fazla belediyede "en yüksek orman yangını riski"

Ülkenin merkezinde çıkan diğer yangınlar ise, Lizbon ve Porto arasındaki otoyolun bazı bölümlerinin trafiğe kapanmasına neden oldu.

Yetkililer, Portekiz genelinde 120'den fazla belediyede "en yüksek orman yangını riski" ilan etti.

İspanya’da ise hafta sonu yüzlerce hektarlık alanın zarar görmesine neden olan 3 büyük yangın kontrol altına alınırken, ülkenin büyük bölümünde alarm durumu devam ediyor.

Ülkenin güneybatı kentleri Cadiz ve Huelva yakınlarında ve Kuzey Katalonya bölgesinde cumartesi ve pazar çıkan yangınlarda 1000 hektardan fazla alan zarar gördü.

Portekiz'de yılın en sıcak günü dün kaydedildi

Portekiz’de dün yılın en sıcak günü başkent Lizbon’un kuzeyindeki Santarem şehrinde kaydedilirken, termometreler 46,4 dereceyi gösterdi.

Bu hafta 40 dereceyi aşan 3’üncü aşırı sıcak hava dalgasının İber Yarımadası’nı etkisi altına alması bekleniyor.