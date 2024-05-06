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Şampiyonlar Ligi'ne gitme mücadelesi veren Aston Villa ise deplasmanda Brighton Hove Albion'a 1-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla Chelsea 54 puana yükselirken, West Ham 49 puanda kaldı.

Chelsea'nin gollerini 15. dakikada Cole Palmer, 30. dakikada Conor Gallagher, 36. dakikada Chukwunonso Madueke, 48 ve 80. dakikalarda Nicolas Jackson attı.

Bu galibiyetin ardından Liverpool puanını 78'e çıkarırken, Tottenham 60 puanda kaldı.

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Üst üste dördüncü mağlubiyetini yaşayan Tottenham 'ın golleri ise 72. dakikada Richarlison ile 77. dakikada Heung-min Son'dan geldi.

Ligde geride kalan 2 haftada puan kaybeden ve şampiyonluk yarışında geriye düşen Liverpool 'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Muhammed Salah, 45. dakikada Andrew Robertson, 50. dakikada Cody Gakpo ve 59. dakikada Harvey Elliott attı.

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