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Serie A'da Roma ile Juventus 1-1 berabere kaldı

Serie A'da Roma ile Juventus 1-1 berabere kaldı

Miami Grand Prix 'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Son üç yılın şampiyonu Red Bull pilotu Max Verstappen, liderin 7.612 saniye gerisinde ikinci, Ferrari pilotu Charles Leclerc ise 9.920 saniye farkla üçüncü oldu.

Yarışa 5. cepten başlayan Norris, 1 saat 30 dakika 49.876 saniyelik derecesiyle kariyerinin ilk grand prix zaferini elde etti.

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