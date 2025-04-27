Anfield'da oynanan 34. hafta mücadelesinde Liverpool, Tottenham karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetle bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Tottenham'ın maçın 12. dakikasında İngiliz forvet Dominic Solanke'nin attığı golle öne geçtiği maçta, ev sahibi Liverpool Kolombiyalı forveti Luis Diaz'la 16. dakikada karşılık vererek skoru eşitledi.

24. dakikada Alexis Mac Allister'ın attığı uzaktan şutla öne geçen "Kırmızılılar" Hollandalı sol kanat Cody Gakpo'nun 34. dakikadaki golü ve 63. dakikada Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın golüyle skoru 4-1'e getirerek farkı açtı.

Karşılaşmanın 69. dakikasında Tottenham'ın İtalyan defans oyuncusu topu kendi kalesine atarak maçın skorunu belirledi. 5-1

Muhammed Salah, Premier Lig tarihine geçti

Muhammed Salah, Tottenham karşısında attığı golle, 185 gole ulaşarak Premier Lig tarihinde en fazla gol atan yabancı oyuncu oldu.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Liverpool taraftarları Anfield'da şampiyonluk coşkusu yaşadı.

Bu sonuçla Liverpool, Premier Lig'de 20. şampiyonluğuna ulaştı.

Ligde bitime 5 hafta kala şampiyon olan Liverpool'un bu galibiyetin ardından 82 puanı bulunuyor.

Liverpool'un 34 haftada 25 galibiyeti, 2 yenilgisi ve 7 beraberliği var. Bu karşılaşmalarda rakip ağları 80 kez havalandıran "Kırmızılılar" kalesinde ise 32 gol gördü.

En yakın rakibi Arsenal ise 67 puanla ikinci sırada yer alıyor.