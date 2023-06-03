İSTANBUL- Türk Tarih Kurumu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk tarihçiliğinin önemli isimlerinden olan ve Tarih Vakfı'nın kurucuları arasında yer alan Prof. Dr. Zafer Toprak'ın vefat ettiğini duyurdu.
Zafer Toprak kimdir?
Zafer Toprak 1946 yılında doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nün kurucu başkanı oldu. Saint Joseph Fransız Lisesi'nin ardından 1969'da Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitiren Zafer Toprak, Boğaziçi Üniversitesi'nde görev yaptı. Tarih Vakfı'nın kurucuları arasında olan Zafer Toprak 2012 yılında "Darwin'den Dersim'e Cumhuriyet ve Antropoloji" adlı eseriyle sosyal bilimler dalında Sedat Simavi Ödülü aldı.
Eserleri
- Türkiye'de Milli İktisat 1908-1918, Ankara, 1982
- Türkiye'de Tarımsal Yapılar 1923-2000, Ankara, 1988
- 1908 Seçimleri ve Mebusan Hatıraları, 1998
- Sümerbank: Kurumsal Bir Tarih, İstanbul, 1990
- Ulusal Ekonomi - Ulusal Burjuvazi, İstanbul, 1995
- İttihat ve Terakki ve Devletçilik, İstanbul, 1995
- İmparatorluk Borçlarından Global Arzlara - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın Yükselişi, İstanbul, 1995
- Bir Geleceğim Geçmişi - Akbank'ın Kurumsal Tarihi, İstanbul, 1998
- Bir Yurttaş Yaratmak - Muasır bir medeniyet için seferbelik bilgiler, 1998
- İttihad - Terakki ve Cihan Harbi - Savaş Ekonomisi ve Türkiye'de Devletçilik 1914-1918, 2003
- Cumhuriyet'e Doğru - 1919-1923 Özgürlük ve Bağımsızlık Yolu, 2006
- Bir Muhalif Kimlik - Tevfik Fikret, 2007
- Ulusaldan Küresele Millî Reasürans T.A.Ş. ve Türkiye’de Reasüransın Evrimi, 2009
- Geçmişten Geleceğe Anadolu Sigorta Türkiye’nin Sigortası, 2010
- Lozan'dan Cumhuriyet'e İsmet İnönü, 2013
- Cumhuriyet'in Başarı Öyküsü Asım Kocabıyık 1924-2012, 2014
- Darwin’den Dersim’e Cumhuriyet ve Antropoloji, 2012
- Türkiye’de Popülizm 1908-1923, 2013
- Türkiye’de Kadın Özgürlüğü ve Feminizm (1908-1935), 2014
- Türkiye'de İşçi Sınıfı (1908-1946), 2016
- Atatürk - Kurucu Felsefenin Evrimi, 2020
- Cumhuriyet ve Antropoloji, 2021
HABER: METE YILMAZ