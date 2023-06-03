İSTANBUL- Türk Tarih Kurumu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk tarihçiliğinin önemli isimlerinden olan ve Tarih Vakfı'nın kurucuları arasında yer alan Prof. Dr. Zafer Toprak'ın vefat ettiğini duyurdu.

Zafer Toprak kimdir?

Zafer Toprak 1946 yılında doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nün kurucu başkanı oldu. Saint Joseph Fransız Lisesi'nin ardından 1969'da Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitiren Zafer Toprak, Boğaziçi Üniversitesi'nde görev yaptı. Tarih Vakfı'nın kurucuları arasında olan Zafer Toprak 2012 yılında "Darwin'den Dersim'e Cumhuriyet ve Antropoloji" adlı eseriyle sosyal bilimler dalında Sedat Simavi Ödülü aldı.

Eserleri

Türkiye'de Milli İktisat 1908-1918 , Ankara, 1982

, Ankara, 1982 Türkiye'de Tarımsal Yapılar 1923-2000 , Ankara, 1988

, Ankara, 1988 1908 Seçimleri ve Mebusan Hatıraları , 1998

, 1998 Sümerbank: Kurumsal Bir Tarih , İstanbul, 1990

, İstanbul, 1990 Ulusal Ekonomi - Ulusal Burjuvazi , İstanbul, 1995

, İstanbul, 1995 İttihat ve Terakki ve Devletçilik , İstanbul, 1995

, İstanbul, 1995 İmparatorluk Borçlarından Global Arzlara - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın Yükselişi , İstanbul, 1995

, İstanbul, 1995 Bir Geleceğim Geçmişi - Akbank'ın Kurumsal Tarihi , İstanbul, 1998

, İstanbul, 1998 Bir Yurttaş Yaratmak - Muasır bir medeniyet için seferbelik bilgiler , 1998

, 1998 İttihad - Terakki ve Cihan Harbi - Savaş Ekonomisi ve Türkiye'de Devletçilik 1914-1918 , 2003

, 2003 Cumhuriyet'e Doğru - 1919-1923 Özgürlük ve Bağımsızlık Yolu , 2006

, 2006 Bir Muhalif Kimlik - Tevfik Fikret , 2007

, 2007 Ulusaldan Küresele Millî Reasürans T.A.Ş. ve Türkiye’de Reasüransın Evrimi , 2009

, 2009 Geçmişten Geleceğe Anadolu Sigorta Türkiye’nin Sigortası , 2010

, 2010 Lozan'dan Cumhuriyet'e İsmet İnönü , 2013

, 2013 Cumhuriyet'in Başarı Öyküsü Asım Kocabıyık 1924-2012 , 2014

, 2014 Darwin’den Dersim’e Cumhuriyet ve Antropoloji , 2012

, 2012 Türkiye’de Popülizm 1908-1923 , 2013

, 2013 Türkiye’de Kadın Özgürlüğü ve Feminizm (1908-1935) , 2014

, 2014 Türkiye'de İşçi Sınıfı (1908-1946) , 2016

, 2016 Atatürk - Kurucu Felsefenin Evrimi , 2020

, 2020 Cumhuriyet ve Antropoloji, 2021

HABER: METE YILMAZ