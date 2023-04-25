ANKARA AA- Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Çizgi Kahramanlar (Rafadan Tayfa)" konulu 2x10 lira bedelli (36x52 milimetre boyutunda) anma pulu, söz konusu pula ait 30 lira bedelli ilk gün zarfı ile 2x20 lira bedelli maksimum kart, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait www.filateli.gov.tr internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte bugün PTT Pul Müzesi'nde "Çizgi Kahramanlar (Rafadan Tayfa) 25.04.2023 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullanılmaya başlandı.