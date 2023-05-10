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Tarafların konvansiyonel güçlerine sınırlamalar getiren AKKA, NATO ve Sovyetler Birliği arasında 1990'da Paris’te imzalanmıştı.

GKRY'nin Yunanistan'ın izniyle Sudan'a casus yazılım sattığına dair kanıtlar var

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Kararnameye göre, Ryabkov, AKKA'nın feshedilmesine yönelik süreçte Putin'in resmi temsilcisi olarak Rus parlamentosunun alt kanadı Duma ve Rusya Federasyon Konseyindeki değerlendirme süreçlerinde istişareler yürütecek.

MOSKOVA AA- Putin'in imzaladığı kararnameyle, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'nın AKKA' yı feshetmesiyle ilgili süreci yönetecek.

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