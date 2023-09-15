Haber: Damla Oya Erman

Putin, "Elbette ay inişi başarısız oldu, ama bu, bu programı kapatacağımız anlamına gelmez" dedi. Bloomberg raporuna göre Putin, bu açıklamayı Rusya'nın Vladivostok'taki Doğu Ekonomi Forumu'nda yaptı.

Putin, çalışmaların devam edeceğini ve diğer ulusların de uzayda sıkıntılar yaşadığını belirtti. TASS haber ajansı, Putin'in "Elbette, her zaman bilinmezlikle ilişkilendirilir. Bu yüzden burada çok garip bir şey yok, bu sefer her şeyin başarılı olmasını isterdik. Ama bu çalışmaya devam edeceğiz. Bazı alanlarda hatta iki katına çıkacağız" şeklinde konuştuğunu bildirdi.

Rusya, daha önce 2027'de Luna-26, bir yıl sonra Luna-27 ve en erken 2030'da Luna-28'i fırlatma planlarını açıklamıştı. Bu görevler aynı zamanda Çin önderliğindeki Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu (ILRS) parçasıdır ve ortalarından 2030'larda faaliyete geçebilir.

Ülkenin uzay ajansı Roscosmos, başkanı Yuri Borisov'a göre, Rus mühendislerinin ve bilim adamlarının ay projesine devam etmek istediğini söyledi. TASS, Roscosmos'un 25 Ağustos tarihli bir açıklamasında, "Ay'ın güney kutbuna iniş görevini tekrarlamak mümkün olabilir" dediğini bildirdi.

Ancak dış gözlemciler, Rusya'nın uzay planlarının, Luna-25 görevinin olası bir tekrarı dahil olmak üzere, ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Bu, Roscosmos için düşen bütçeleri ve Ukrayna'ya 2022 yılında gerçekleştirdiği işgalin ardından Rusya'nın uyguladığı yaptırımların etkisini ve Rusya'nın genel uluslararası izolasyonunu içeriyor.

Luna-25, sonunda Ağustos ayında fırlatılmadan önce bir dizi gecikme yaşadı, daha sonraki numaralı görevlerin ise 2020'de belirlenen takvimlerden birkaç yıl kaydığı göz önüne alındığında.