Haber: Damla Oya Erman

Videoda, gözleri parlıyor ve gülümsüyor şekilde şunları söyledi: "Bunu hayal edebilir misin? Henry VIII'ın bu eve sarhoş döndüğünü ve benim de bu eve sarhoş döndüğümü düşünebiliyor musun?" Ardından cep telefonunu çevirip "bu" olarak neyin bahsedildiğini gösterdi: Londra Kulesi'nin etkileyici taş burçları, esrarengiz bir karanlık içinde yükseliyordu.

Bu videoyu daha sonra TikTok'ta paylaştı ve altına şunları yazdı: "Kobalt taşları üzerinde ayık yürümek yeterince zorsa, sarhoşken bunu yapmak Olimpiyat sporu gibidir."

Londra Kulesi, Londra'nın Thames Nehri kıyısında yer alıyor ve tarihi boyunca İngiliz tarihine tanıklık etmiş önemli bir yapıdır. Şu anda turistlerin ziyaret ettiği bir cazibe merkezi olan bu kale, 900 yıl boyunca kraliyet sarayı, hapishane ve birçok önemli olayın sahnesi olmuştur. Ancak yaklaşık 150 Londralı, bu tarihi yapının sakinleri olarak kabul ediliyor. 2020'nin ortalarında, Megan Clawson da bu sakinlerden biri oldu.

Megan Clawson'ın babası, Londra Kulesi'nin resmi koruyucularından biri olan "Yeoman Warder" veya "Beefeater" olarak biliniyordu. Birkaç yıl önce Londra Kulesi'ne taşındı ve Clawson, Kings College London'da okumaya başladığında onu düzenli olarak ziyaret ederdi. Ancak Covid-19 pandemisi sonrasında, Clawson babasıyla kalıcı olarak yaşamaya karar verdi.

Başlangıçta, Londra Kulesi'ne taşınmanın nasıl bir his olduğunu net bir şekilde bilemiyordu. Üniversite deneyimi pandemi nedeniyle altüst olmuştu ve Londra sessizleşmişti. Tüm barlar, kulüpler, restoranlar ve müzeler kapalıydı ve Londra Kulesi sakinleri dışındakilere kapalıydı. Clawson'ın Londra Kulesi'nde geçirdiği ilk günler, karmaşık duygularla doluydu.

Ancak zamanla, Clawson Londra Kulesi'ndeki yaşama alıştı ve Londra da Covid uykusundan yavaşça uyanmaya başladı. Clawson'ın Londra Kulesi'nde geçirdiği ilk günler karmaşık duygularla doluydu. Bu yeni yaşam, hem heyecan verici hem de korkutucu bir serüven gibi başlamıştı.

Clawson, Londra Kulesi'ndeki yaşamını sevmeye başladı. Kule'deki babasıyla yaşadığı kulübeyi kendi evi gibi benimseyerek burayı kişiselleştirdi. Ancak bu kulübenin bazı özgün özellikleri vardı, örneğin ok delikli pencereler ve dört katlı dik merdivenler. Bu kulübenin dekorasyonunda belirli kurallar ve düzenlemeler vardı ancak Clawson, "Bu aslında herhangi bir kiralık daireyi nasıl dekore ederseniz öyleydi," diyor.

Başlangıçta, Clawson yatak odasındaki perdelerin çalışmadığını fark etti ve onları kaldırdı. Ancak bu durum, pencerenin dışındaki yürüyüş yolunun kapalı olduğu bir dönemde fark edilmedi. Pencere, habersiz bir şekilde tekrar açıldığında, Clawson hızlı bir çözüm bulması gerektiğini fark etti. Bu noktada, eski bir One Direction plaj havlusunun kullanılabilir bir seçenek olduğunu gördü ve bu havluyla penceresini örttü.

Ancak Clawson bu çözümün uzun süre devam ettiğini fark etti ve bir şaka haline geldi. Clawson, "Başlangıçta bu sadece geçici bir çözüm olması gereken bir şeydi ve bu durum bir şaka haline geldi," diye gülerken, havluyu bir gün pencereden indirmeye karar verdi.

Londra Kulesi'nde yaşamak bazı lojistik zorlukları da beraberinde getiriyordu. Örneğin, Kule'ye akşam saatlerinde dönmeyi düşünen Clawson, Kule'nin her gece saat 21.30'da gerçekleşen Kule'yi gece kapatma töreninden önce veya sonra dönmeliydi, aksi takdirde 30 dakika boyunca dışarıda kalırdı.

Ayrıca Clawson, "turistlerin arasında sıkışmaktan kaçınmak için en iyi rotaları" bulmayı öğrenmek zorundaydı. Ve yemek siparişi uygulamalarına "Londra Kulesi" ifadesini girmenin, al götür pizzasının hiçbir zaman gelmemesine neden olduğunu fark etti. Bu nedenle Clawson, teslimatlarını genellikle karşıdaki Starbucks'a yapmalarını istedi.

Clawson ayrıca düzenli olarak Londra Kulesi'nde arkadaşlarını ağırlamaya başladı. Misafirlerin kalmasına izin veriliyordu ve Clawson genellikle Kule'nin yerleşik sakinlerinin kullanabileceği The Keys adlı barda buluşmayı tercih ediyordu. The Keys'in iki bölümü vardı; biri daha resmiydi ve kravat giymeyi gerektiriyordu, diğeri ise daha rahat bir atmosfere sahipti ve Londra Kulesi sakinleri ve onların arkadaşları ve aileleri için açıktı.

Ancak misafirlerin The Keys'e gitmesi için belirli bir süre içinde gitmeleri gerektiğini belirtmek zorundaydı. Clawson, "Tabii ki, onlara, 'Eğer gece yarısına kadar gitmezseniz, o zaman sabaha kadar burada kilitli kalırsınız,' demem gerekiyordu," diyor.

Londra Kulesi, karmaşık bir tarihi ve hikayelerle dolu bir yerdir. Clawson, bu hikayeleri paylaşmanın yanı sıra, Kule'nin sıradışı yaşamına dair içerikler de oluşturmaya başladı. Sosyal medya platformlarında Londra Kulesi'nden hayalet hikayelerinden ev turlarına ve tarihi derslere kadar çeşitli içerikler paylaşıyordu. İzleyicilerinin sorularına da videolarında yanıt veriyordu.

Şu anda Megan Clawson, gelecekte ne yapacağını ve nereye gideceğini düşünüyor. Ancak Londra Kulesi'nde yaşam deneyimi ona çok şey öğretti ve bu deneyimden edindiği hikayeleri ve anıları paylaşmayı sürdürmeyi planlıyor. Clawson, Londra Kulesi'nin sadece bir bina olmadığını, aynı zamanda onun evi ve yaşamının bir parçası olduğunu söylüyor.