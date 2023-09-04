Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortak basın toplantısı düzenledi.

Putin, ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Karşılıklı ticarette yerli para birimi kullanımı konusunda kararlılığımızı teyit ettik. Dolar ve avroyu daha az kullanma konusunda hemfikiriz." ifadesini kullandı.

Türkiye'de doğal gaz merkezi projesi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'de doğal gaz merkezi projesi ile ilgili, "Gazprom, BOTAŞ'a yol haritasını sundu, sırada ortak çalışma grubunun kurulması var." şeklinde konuştu.

Putin, "Rusya doğalgaz konusunda her zaman Türkiye’nin sorumlu ve en büyük partneri olacaktır. Üçüncü ülkelere de doğalgazı sevk edeceğimizi söyleyebiliriz." dedi.

AA