Rus Devlet kanalı Rossiya 1 muhabiri Pavel Zarubin’e konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri harekatla ilgili son durumla ilgili soruya verdiği yanıtında, “Ukrayna’nın karşı saldırısı tamamen başarısız oldu” ifadelerini kullandı.



Karşı saldırının durdurulduğuna dair iddiaları doğrulayan Putin, ancak Ukrayna tarafının belirli bölgelerde yeni aktif saldırı operasyonları hazırlığı içerisinde olduğunu da vurgularken, “Bu hazırlıkları görüyoruz, biliyoruz ve biz de buna göre tepki veriyoruz” diye konuştu.



Rus lider, şu anda tüm temas hattında olup bitenlere ‘aktif savunma’ dendiğini kaydederken, Kupyansk, Zaporijya ve Avdeevskiy olmak üzere Rus birliklerinin konumlarını geliştirdiğini, bununla birlikte bu bölgelerin oldukça büyük alanlara sahip olduğunu da sözlerine ekledi.