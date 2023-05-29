Putin mesajında Türk - Rus dostluğuna da vurgu yaparak, "Rus-Türk ilişkilerinin güçlendirilmesine ve çeşitli alanlarda karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine kişisel katkınız için çok teşekkür ederiz. İkili, bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konularda yapıcı diyaloğumuzu sürdürmeye hazır olduğumuzu teyit etmek isterim. Erdoğan'ın seçim zaferi Türk halkının bağımsız dış politikaya desteğin açık kanıtıdır" dedi.

Putin mesajında iki ülke arasındaki işbirliğinin sürdürülmesi niyetini de vurgulayarak, "Akkuyu NGS inşası ve Türkiye'de bir gaz merkezinin oluşturulması başta olmak üzere planlanan ortak projelerin tutarlı bir şekilde uygulanmasına büyük önem veriyoruz" dedi.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL