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A Milli Erkek Basketbol Takımı, İzlanda'yı mağlup etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İzlanda'yı mağlup etti

Geçen sezon ligde RAMS Başakşehir evindeki ilk maçı 2-0 kazanırken, Corendon Alanyaspor ise rakibine 1-0 üstünlük sağlamıştı.

İstanbul ekibinde yeni transferler Krzysztof Piatek, Mehdi Abeid ve Dimitris Pelkas maç kadrosunda yer alacak.

RAMS Başakşehir 'de sakatlıkları süren kaptan Mahmut Tekdemir ve Patryk Szysz, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli takım, geçen sezonu 62 puanla 5. sırada tamamlarken, Corendon Alanyaspor ise 41 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde 15. sırada yer alabilmişti.

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