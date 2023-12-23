Haber: Damla Oya Erman

İngiltere'nin Bradford Üniversitesi'nden bilim insanları, ünlü Rönesans sanatçısı Raphael'in "Madonna della Rosa" adlı tablosunu yapay zeka kullanarak inceledi ve şaşırtıcı bir keşfe imza attı. 500 yıllık bu tablonun yüzde birlik kısmının, Raphael'in eseri olmayan başka bir sanatçıya ait olduğunu belirledi.

Uzmanlar, özellikle Yusuf'un yüzünün Raphael'in dokunuşu olmadığını, eserin atölyede eklendiği izlenimi uyandırdığını düşünüyor. Madonna, İsa Çocuk ve Aziz John figürlerinin kesinlikle Raphael'e ait olduğunu doğrulayan yapay zeka analizi, St Joseph'in farklı bir sanatçı tarafından boyandığını ortaya koydu.

Bu sonuçlar, sanat dünyasında yapay zekanın kullanımı konusundaki geniş tartışmalara yakıt sağlıyor. Bradford Üniversitesi'nde Görsel Bilişim ve Zeki Sistemler Merkezi Direktörü Hassan Ugail, geliştirdiği algoritmanın gerçek Raphael tablolarını yüzde 98 doğrulukla tanıma yeteneğine sahip olduğunu açıkladı. Fırça darbeleri, renk paleti ve ton gibi 4.000 parametreyi analiz eden bu algoritma, insan gözünün algılamakta zorlandığı detayları inceleyebiliyor.

Madonna della Rosa tablosu, uzun süredir uzmanlar arasında tartışma konusu olmuştu. Bazı uzmanlar, eserin kalitesinin, St Joseph'in sonradan eklenmiş bir unsur gibi hissettirdiğini iddia ediyorlardı. Yapay zeka analizi ise bu iddiayı doğruluyor ve eserin içinde farklı bir sanatçının izlerini ortaya çıkarıyor.

Bu keşif, sanat eserlerinin doğrulanmasında yapay zekanın etkili bir araç olduğunu gösteriyor. Ancak, bu analizlerin yanı sıra eserin kökeni gibi diğer yöntemlerin de bir arada kullanılması gerektiği vurgulanıyor.