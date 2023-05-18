ANKARA

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi’nde basın açıklamasında bulundu.

Terör örgütleri ile olan ilişkilerine dair iddialara yanıt olarak "Ben terör örgütleri ile masaya oturmadım, oturmayacağım da " dedi.Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında "Ülkem için ve vatanım için çalışacağım" diye ekledi.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslendi. "Erdoğan sen değil misin fetöyü besleyip büyüten?Milletimiz bunu biliyor" dedi.

Mülteci konusuna da değinen Kılıçdaroğlu "Erdoğan açıkça söylüyorum sen ülkenin sınırlarına ve namusuna sahip çıkmadın.Bu ülkeye 10 milyondan fazla mülteci getirdin.Ben iktidara gelir gelmez bütün mültecileri evine göndereceğim" dedi.

28 Mayıs seçimlerine giderken vatandaşlarına seslenmeyi istediğini belirten Kılıçdaroğlu "Bunlar kalırsa 10 milyondan fazla sığınmacı gelecek.Dolar daha da yükselecek" dedi.

HABER:SELÇUK BULUT