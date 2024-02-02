Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Getafe ise 29 puanla 10'unculukta kaldı.

Başkent Madrid'in iki takımını karşı karşıya getiren derbi maçında aldığı galibiyetle La Liga'da puanını 57'ye çıkaran Real Madrid, Girona'nın (55 puan) önünde yeniden liderliğe yükseldi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da karşılaşmayı izledi.

Ligue 2 ekibi Grenoble, Altay'dan Efe Sarıkaya'yı transfer etti

Ligue 2 ekibi Grenoble, Altay'dan Efe Sarıkaya'yı transfer etti

Real Madrid'de kadroda yer alan Arda Güler yedek beklerken Getafe 'den ayrılarak İngiltere'nin Bournemouth takımına transfer olan Enes Ünal ise karşılaşmayı tribünden izledi.

Diğer yandan Real Madrid'in Alman defans oyuncusu Antonio Rüdiger ilk yarı sonunda sakatlanınca, ikinci yarı maça devam edemeyerek yerini Fransız Eduardo Camavinga'ya bıraktı.

Real Madrid 'in galibiyet gollerini 14. ve 56. dakikalarda "Joselu" lakaplı Jose Luis Mato Sanmartin attı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.