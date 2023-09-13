Samsun

Reeder Yönetim Kurulu Başkanı Uygar Saral, Reeder'ı 14 yıl önce eşiyle İstanbul'da kurduklarını, 2018'de ise Çinli bir firmayla ortaklık yaparak işlerini büyüttüklerini söyledi.

Reeder teknoloji firmasının ticari hayatına e-kitap okuyucu ile başladığını dile getiren Saral, bugün ise cep telefonundan tablete, akıllı saatten robot süpürge ve android TV'ye kadar pek çok ürün gamına ulaştıklarını anlattı.

Samsun'da 6 yıl önce üretim tesisini kurduklarına işaret eden Saral, "İlk fırsat karşımıza pandemiyle geldi. Pandemi, büyük firmaların içine kapandığı, reklam anlamında daha geride durduğu, uluslararası taşımacılığın zorlandığı dönemde bizim gibi daha hızlı hareket edebilen genç ve dinamik firmalar için bir fırsattı. Biz de bu fırsatı çok çalışarak değerlendirdik. Biz o dönem evimizde değil, fabrikamızdaydık ve o dönemde ciddi atılım kaydettik." dedi.

Saral, devletin cep telefonları için getirdiği gözetim değeri uygulamasıyla çok daha büyük fırsat yakalayarak kapasitelerini artırmayı başardıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Vardiyalı çalışarak yüzde 10'lara varan pazar payı elde eden pozisyona geldik cep telefonu üretimiyle. Bunun da bizi Türkiye'de zaman zaman pazarda adette üçüncü sıraya kadar yükselttiği oldu, Apple ve Samsung'un hemen arkasından. Pandeminin ortadan kalkması, piyasanın normalleşmesiyle fırsatlarla geldiğimiz noktaları sağlamlaştırmak, o noktalarda kalabilmek için güçlü adımlar atmamız gerekiyordu.

Bu adımlardan ilkini 2021 yılında attık. İlk Reeder dükkanımızı açtık. Reeder dükkanlar, konsept dükkanlar. Ürünlerimizin, müşterilerimizin tecrübe edebileceği şekildi sade bir alanda teşhir edildiği ve tüketicinin kullanımına sunulduğu dükkanlar. 1,5 yıl gibi kısa sürede aktif 102 dükkanımız var 58 şehirde. 153 daha sözleşmemiz var. Bu sözleşmelerin 25'i tadilat halinde. Diğerleri tadilatın başlangıç aşamasında. Hedefimiz ve kesin kararımız, yıl sonuna kadar 200 dükkana ulaşmak, önümüzdeki yıl ortasına kadar da 300 dükkana ulaşıp tüketicinin ulaşabileceği, çok yakınına gelmek."

Reeder'ın pazardaki pozisyonlarını güçlü tutmak için tesis yatırımları yaparak istihdamı artırdıklarının altını çizen Saral, 16 bin metrekare alanda 747 personelle çalıştıklarını belirtti.

"İhtiyaç duyduğumuz gücü halka arzdan almamız gerekiyordu"

Reeder'ın Türkiye'de teknoloji üreten nadir firmalardan biri olduğuna dikkati çeken Saral, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de bir konuda bu kadar güçlü çıkış yapabilen firma olması önemli bir şey ama orada kalabilmek için atmamız gereken adımlardan bir tanesi de halka arzdı. Halka arz bizim için en çok şunun için değerliydi. Bizim firmamız zaten karlı bir firma, zaten nakit olarak likit bir firma. Reel borcu, yani ödemekle yükümlü olduğu, ticari borçlarından bahsetmiyorum. Karşılığı olan, neredeyse sıfıra yakın bir firma niye halka arz olsun? Şundan. Bu, bizim bilinirlik ve güven için ihtiyacımız olan bir şey. Şu an 3 milyona yakın Reeder ürünü sattığımız, Reeder ürünüyle tanıştırdığımız 14 yıl içinde müşterimiz var. Onların da sorumluluğunu üzerimizde taşıyoruz.

Halka arz olduğumuzda 5-6 milyon kişi bu firmanın ortağı olacak. Bana mesajlar geliyor tanıdıklarımdan. 'Haftaya ortağız' diyorlar. Bu çok önemli bir şey. 'Benim firmam' dedirtmemiz lazım. Biz zaten tüketiciye çok ciddi ürün sunan bir üretici olarak, halka arz olmayı bu anlamda çok değerli bulduk ve gördük.

Bunun dışında kurumsallaşma. Daha büyük hedefleri olan bir firma olarak Reeder, Türkiye'de sıfırdan gelip bir evde kurulup e-ticaretle sosyal medyada büyüyüp, daha sonra Türkiye'nin Turkcell gibi Teknosa gibi kendi yetiştirdiği önemli kurumlarının desteğiyle büyümüş bir firma. Bu noktalara gelebiliyorsa, buradaki dinamik ve kinetik enerji bu firmayı global bir firma da yapabilir. Bunu yapmamız için ihtiyaç duyduğumuz gücü halka arzdan almamız gerekiyordu. Bunun yaratacağı şeffaflık, hem getireceği sermaye. Dolayısıyla halka arz yapma kararı aldık."

"Ürünü ulaşılabilir hale getirmek halka arzla birlikte bizim için daha mümkün olacak"

Saral, Reeder'ın yüzde 22,63'ünün halka arz edileceğini, yaklaşık 2 milyar lira değerinde hisse dağıtılacağını anlatarak, şunları kaydetti:

"Hisse olarak da büyük bir adet var dağıtılacak. O yüzden, 'Kaç adet hisse düşecek?' diye sorular var. Halka arzda adet olarak çok fazla düşecek ama çok ciddi katılım bekleniyor, hatta rekor bekleniyor. O yüzden ben Türkiye için çok önemli, çok büyük bir an olduğunu düşünüyorum Reeder'ın halka arzının. Şu an pazar payımız yüzde 6'larda. Türkiye'de 5. sıradayız.

Önümüzde 4 global oyuncu var. Bir tanesi Amerika'nın devi, birisi Güney Kore'nin devi, diğer ikisi Çin'in devleri. Tüketiciye ürünü ulaşılabilir hale getirmek var. Bizim felsefemizde olan, ürünü ulaşılabilir hale getirmek halka arzla birlikte bizim için daha mümkün olacak. Çünkü sermaye yapısının güçlenmesiyle daha fazla ürünü tüketiciye ulaştırma şansımız olacak. Belki daha fazla ürün olunca, fiyat anlamında daha uygun hale getirebileceğiz. Belki kalite olarak daha iyi hale getireceğiz.

Belki fiyatı geliştiremesek de özellikler olarak daha güçlü özelliklere ürünleri getireceğiz. Dolayısıyla pazar payımızı ilk etapta Türkiye'de birinci sıraya çıkaracak şekilde halka arzdan gelecek gelirlerle ciddi atılım yapmak istiyoruz. Daha sonra zaten Türkiye'de bu kadar güçlü bir marka, bu kadar güçlü bir ürün gamına ulaştığında bunun karşılığında globalden yanı dış pazarlardan talepler geliyor."

Reeder'in halka arz için talep toplamanın 15 Eylül'e kadar süreceği öğrenildi.

AA