İsrail'in "Walla" internet sitesinde yer alan habere göre, İsrail ordusunun 7 Mayıs'ta Filistin tarafını işgal ettiği Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılması için Kahire'de 2 Haziran'da üçlü görüşme gerçekleştirildi.

Mısır, İsrail ve ABD'li yetkililerin katıldığı görüşmede, Tel Aviv, Filistin yönetiminin Refah Sınır Kapısı'nın idaresinde rol oynamasına karşı çıktı.

Adı açıklanmayan İsrailli bir kaynak, görüşmenin "hararetli" geçtiğini ancak Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılması konusunda tarafların bir sonuca varamadığını belirtti.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Refah Sınır Kapısı, bölgede İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı tutuluyor.

Gazze Şeridi'nin İsrail dışında dış dünyaya açılan tek sınır kapısı olma özelliğini taşıyan Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması, gıda sıkıntısıyla karşı karşıya olan Gazze'ye insani yardım girişilerini de önemli derecede etkiliyor.