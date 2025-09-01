HABER: DİNÇER KARACALAR

On binlerce kişinin katıldığı konserde adeta şenlik havası yaşanırken, Resul Dindar kendine özgü yorumu, güçlü sahne performansı, geniş repertuarı ve samimi tavırlarıyla izleyicileri mest etti.

Drone görüntüleriyle kayda alınan konser, Kahramanmaraş Belediyesi tarafından düzenlenen “Uluslararası Ağustos Fuarı” konserlerinin en kalabalık konseri oldu.

Kahramanmaraşlı müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konser, Geleneksel Ağustos Fuarı’nın en unutulmaz anlarından biri olarak da hafızalarda yerini aldı.

Kahramanmaraş’a ilk kez geldiğini söyleyen sanatçı yaşadığı sevgiyi ve memnuniyeti de şöyle ifade etti; “İlk defa geldiğim şehir beni bağrına bastı.Yıllardır yan yana aynı mahallede, aynı sokakta yaşamış gibiydik.Siz bana çok iyi geldiniz ve ben sizden gitmek istemiyorum.Beni unutmayın, hep aklımda, kalbimde kalacaksınız…”

Yaz konserlerine hız kesmeden devam eden sanatçı; 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda İstanbul / Pendik Konseriyle ve 31 Ağustos’ta Çanakkale Kültür Yolu Festivaliyle dinleyicileriyle buluşacak.