Haber: Damla Oya Erman

Bu, gizlilik savunucuları için uzun bir bekleyişin ardından sivil özgürlükler adına kazanılmış önemli bir zafer olarak değerlendiriliyor.

Ring, Çarşamba günü yaptığı bir blog yazısıyla artık otoritelerin Ring gözetim videolarını kullanıcılardan doğrudan uygulama üzerinden değil, resmi bir hukuki talep üzerinden alması gerektiğini duyurdu. Ring'in blog yazısında, "İtfaiye ve polis gibi kamu güvenliği kurumları, hala Komşular uygulamasını kullanarak yardımcı güvenlik ipuçları, güncellemeler ve topluluk etkinlikleri paylaşabilirler" ifadelerine yer verildi.

31 Ocak'tan itibaren polis, uygulama üzerinden kullanıcılardan görüntü göndermelerini talep edemeyecek. Ancak Ring kullanıcıları, şubat ayının sonuna kadar uygulamadaki mevcut polis taleplerine yanıt vermeye devam edebilecekler. Ring sözcüsü, bu tarihten itibaren polisin yeni yayınlar yapamayacağını, ancak kullanıcıların mevcut taleplere yanıt verebileceğini belirtti.

Ring'in video paylaşım programı olan "Yardım İsteği"ni sona erdirme kararı, geniş bir etki yaratıyor. Fight for the Future adlı tüketici savunucusu grubunun takibine göre, yüzlerce polis birimi Ring ile işbirliği yapıyor. Bu ortaklıklar, yerel suçlarla ilgili bilgi toplamada yardımcı olabilen ancak eleştirmenlere göre gizlilik ihlali yapan ve rahatsız edici olan bu yaygın cihazdan veri talep etme arzusunu vurguluyor.

Fight for the Future'ın Direktörü Evan Greer, "Ring'in polise sunduğu 'kırmızı halı' gözetim portalını kapatması, yıllardır bu ortaklıklara son verilmesini talep eden ırksal adalet ve insan hakları savunucularının koalisyonu için şüphesiz bir zafer" dedi. Ancak, Greer, "Bu hareket, yalnızca Ring'in distopik iş modelinin yol açtığı zarara yüzeysel bir müdahaledir" diye ekledi.

Electronic Frontier Foundation'ın kıdemli politika analisti Matthew Guariglia, Ring'in kararını, polisin Neighbors uygulaması aracılığıyla hukuki olmayan bilgi taleplerde bulunmasına son vereceğini ve doğru bir adım olduğunu söyledi. Ancak, Guariglia, bu durumun polisin Ring kullanıcılarını gönüllü olarak haklarını vermeye ikna etmeye devam etmesini engellemeyebileceğini ve polisin uygulama dışında Ring kullanıcılarıyla iletişim kurabilme yeteneğinin devam edeceğini belirtti.

Guariglia, "Ring kullanıcıları aynı zamanda polis kapısını çaldığında, eğer görüntüyü vermek istemiyorlarsa, polisten önce mahkeme kararı almasını talep etme hakkına sahiptirler" dedi.

Ring'in video paylaşım uygulamasını sonlandırma kararı, şirketin bu alandaki yaklaşımı nedeniyle yıllardır eleştirilere maruz kalmasının ardından geldi. Ring, 2021'de EFF gibi grupların baskısıyla devlet kurumlarının kullanıcılara özel olarak görüntü talep etmelerine son vereceğini açıklamıştı. Eleştirmenler, Ring'in kapı zili kameralarının ırk profillemesine ve gizlilik ihlallerine katkıda bulunduğunu iddia ediyor. Senatör Ed Markey, Ring'in uygulamalarını sorgulayan ve otoritelerin Ring görüntülerini kullanmasının "sorumluluk krizi yarattığını" söyleyen bir dizi mektup yazdı.

Markey'in sorularına cevaben Ring, acil durumlarda ve mahkeme kararı olmadan kamera görüntülerini polise teslim etme hakkını saklı tuttuğunu ve 2022'de yalnızca o yılın ilk yarısında bunu en az 11 kez yaptığını açıkladı.

Ring, geçen yıl, FTC'nin şirket çalışanlarına müşterilerin Ring cihazlarından alınan videolara sınırsız erişim verdiğine dair iddiaları çözmek amacıyla 5.8 milyon dolar ödemeyi kabul etti. FTC, ayrıca birçok kez hacklenen Ring kameralarının şirketin kamera görüntülerinin kullanıcı güvenliğini artıracağını iddia ettiği pazarlama iddialarını görmezden geldiği iddialarıyla suçlamalara maruz kaldı.

Bu duyuru, Senato üyelerinin Çarşamba günkü oturumda polis ve akademisyenlere polis çalışmalarında yapay zeka kullanımıyla ilgili sorular sormasıyla aynı güne denk geldi. Ayrıca, gözetleme kamerası görüntülerinin yüz tanıma analizi kullanımından kaynaklanan hatalı tutuklamalara dair raporlarla örtüşüyor.