İstanbul

Türkiye Spor Yazarları Derneğinin Levent'teki merkezinde basın toplantısı düzenleyen Çalımbay, kendisi için çok önemli olduğunu belirttiği Beşiktaş'ın altyapısında yetiştiğini ve futbolculuk kariyerinde sadece siyah-beyazlı formayı giydiğini dile getirdi.

Beşiktaş'a geliş sürecini anlatan Rıza Çalımbay, kulübün eski başkanı Ahmet Nur Çebi'nin daveti üzerine göreve başladığını hatırlatarak, "Ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ın bir ihtiyacı olduğu zaman elimden geleni seve seve yaparım. Bu sefer biraz karışık oldu. Ahmet Nur Çebi ile yaptığımız konuşmada süre kongreye kadardı. Ben kabul ettim. Para falan kesinlikle konuşmadım. Ondan sonra görevime başladım. Zaten istediği 3 maçtı, 3 maçı da çok iyi şekilde geçtik. O ara başkan adayları Hasan Arat ve Serdal Adalı çıktı. Her ikisinin ekibinden de yetkililerle görüştüm. İkisi de 'Rıza hoca ile devam edeceğiz.' dedi. Hasan Arat başkan olduktan sonra görevimize devam ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Rıza Çalımbay, Ahmet Nur Çebi ile yaptıkları sözleşmenin süresini 2024 yılının haziran ayına kadar olarak belirlediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak oraya da 'Yeni gelen yönetim 15 gün içinde feshedebilir.' diye bir madde koymuşlar. Samet ağabey ve Feyyaz Uçar gelince yolumuza devam ettik. En çok üzüldüğüm şeylerden birisi, bu sürede basında birçok şey çıkıyordu ama bir kişi de gelip de 'Rıza Çalımbay bizim teknik direktörümüzdür, sonuna kadar gideceğiz.' diye bir şey demiyordu. Zaten orada olay anlaşılmış oldu. Üzüldüğüm şeylerden biri de hiç Hasan Arat ile görüşmedim. Konuşmadık bile. Sonra 2 maç kala benim sözleşmemi uzatmak istediler. Ben 2 maçlık, 5 maçlık, bir aylık antrenör değilim. Ben çok iyi antrenörlük yapan birisiyim. Çok da başarılar kazanmış birisiyim. Ama bu sadece Beşiktaş olduğu için elimi taşın altına koydum."

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile yaptığı görüşmenin ardından devam kararı aldıklarını anlatan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Bana 'Hocam 2 maçı oynayalım, ondan sonra seninle oturacağız, tekrar sözleşmemizi yapacağız.' dediler. Ben de 'Size güveniyorum.' dedim. Biz Lugano maçına gittiğimizde benim arkamdan avukatıma haber gönderiyorlar. 'Eğer sözleşmeyi imzalamazsanız, feshedeceğiz.' diyorlar. Çok üzüldüğüm şeylerden biri de bu oldu. Ben maçtayken böyle bir şey gönderdiler. Beşiktaş zarar görmesin diye bunu kimseye söylemedim. Sonra maçlara çıktık. Dünkü maç da en iyi oynadığımız maçlardan biriydi. Çok bariz bireysel hatalar yaptık. Maç bittikten sonra ben tesisteyim. Önce Feyyaz Uçar, Samet ağabey ve bir yöneticinin geleceklerini söylediler. Sonra baktık Feyyaz ve Samet ağabey gelmedi. Üç yönetici geldi. Onlarla konuştum. Gece bitirmek istediler. 'Yarın bir toplantı yaparım, bırakırım.' dedim. Onlar diretti ve ben kabul etmedim. Onlar da zaten hemen 'Ayrıldık.' diye açıklama yapmışlar."

"Futbolcuların kadro dışı bırakılmasında ben yoktum"

Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı futbolcular Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın kendisine danışılmada kadro dışı bırakıldığını belirterek, "Samet Aybaba beni aradı. 'Biz 5 oyuncuyu kadro dışı bıraktık.' dedi. Ben yoktum, onlar yapıyor. Kim olduğunu sordum, isimlerini söyledi. Futbolcuların kadro dışı bırakılmasında ben yoktum." dedi.

Tecrübeli teknik adam, bu gelişme üzerine neden görevini bırakmadığına yönelik soruya, "O 5 kişinin içinde benim de istediğim oyuncular vardı. Orada sıkıntı yaşadığımız oyuncular vardı. Çalıştığım kulüplerde ben hiçbir zaman kadro dışı bırakmadım. Öyle olunca ben 'Olabilir.' dedim." cevabını verdi.

Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in Alanyaspor maçında görev alamamasıyla ilgili soru üzerine Çalımbay, "Biz maçlardan önce doktoru çağırıyoruz. Sakat oyuncuların durumunu soruyoruz. Bize Gedson'un oynayabileceğini söyledi. Sonra ben çağırdım, 'Hazır mısın? Seni bu maçta oynatmamız lazım.' dedim. Bana 'Bundan önce üç kere bu haldeyken oynadım, tekrar sakatlandım.' dedi. Sonra Samet ağabeye söyledim. O da konuştu. Yani oynayabilirdi ama sakatlanma endişesinden dolayı oynamadı." değerlendirmesinde bulundu.

"Hiçbir zaman pişman değilim"

Rıza Çalımbay, Beşiktaş camiasına herhangi bir kırgınlığının olmadığını dile getirerek, "Ben Beşiktaşlıyım. Başkaları gibi gidip başka kulüplerde oynayıp, tekrar dönenler gibi değilim. Ben bazı şeyleri görmemezlikten de gelirim. Beşiktaş'ın bir duruşu vardır, ben öyle durdum ama bazıları durmadı. Hiçbir zaman pişman değilim. Şimdi bile deseler yine giderim. Biraz önce de anlattım. Olmaması gereken şeyler oldu." şeklinde görüş belirtti.

Deneyimli teknik adam, "Eğer ben sezon başında gelseydim, Beşiktaş takımı çok daha farklı olurdu." diyerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Takımlar için en önemli şeylerden birisi hazırlık dönemidir. Biz onların hiçbirini yapmadık. Geldiğimizde en az 10 sakat vardı. Şenol Güneş hoca, tecrübeli bir hocadır. Oyunculara aşırı bir şey yaptıracak birisi değildir. Biz de öyleyiz. Biz oraya gelince oyunculara yüklenemedik. Sadece konuştuk, mutlu etmeye çalıştık. En ufak şeyde sakatlananlar oldu. Mesela Club Brugge maçını hiç oynamak istemedim. Çünkü oyuncu yoktu. Ben yeri olmayan bir sürü oyuncuyu oynattım. Biz geldikten sonra herkes gayet iyi çalıştı. Club Brugge ve Fenerbahçe maçları bizim için iyi geçmedi."

Siyah-beyazlı takımda yeterli süreyi bulamadığını aktaran Çalımbay, Beşiktaş'ın ancak iyi transferlerle bu durumdan çıkabileceğini dile getirdi.

"Samet Aybaba ile Feyyaz Uçar beni aramadı"

Rıza Çalımbay, görevini yaparken yalnız bırakıldığını anlatarak, "Benimle konuşmaya gelen yöneticilerin yerine ben isterdim ki Samet Aybaba ile Feyyaz gelsin. İkisi de gelmedi, ikisi de beni aramadı. Ben onlara güvenerek imzayı attım, onlar maalesef oraya gelmedi. Benim en çok üzüldüğüm şeylerden biri bu oldu." ifadelerini kullandı.

Kulüp başkanı Hasan Arat ile futbolcularla tanışmaya geldiğinde görüştüğünü belirten Çalımbay, "Orada da merhabalaştık. 'Hocam takım nasıl gidiyor, var mı bir şey? Şöyle yapalım, böyle yapalım.' diye bir şey yok. Bana enteresan geliyor. Benimle konuşmadı." diye konuştu.

Başkan Hasan Arat ve yöneticilere saygılı olduğunu ve kendilerinden de saygı beklediğini aktaran Çalımbay, "Onlara tavsiyem, eğer bir antrenör alıyorsanız arkasında durmanız gerekiyor. Siz onun arkasında durmazsanız, tek başına kalır. Kesinlikle yalnız bırakıldım." dedi.

Başkanlık yarışı döneminde Serdal Adalı ile daha çok görüştüğünü anlatan Çalımbay, kendisinden önce Beşiktaş'ta görev yapan Burak Yılmaz ile ilgili herhangi olumsuz bir düşünce ve açıklamasının olmadığını söyledi.

Çalımbay, göreve gelecek yeni teknik direktörün istemesi halinde takımın durumuyla ilgili rapor verebileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz nasıl insanlara saygı duyuyorsak, onların da bize saygı duymaları gerekiyor. Hele kendi camiasından çıkmış birisi teknik direktörse ona sahip çıkmak gerekiyor. Hasan Arat'ın kendisi 'Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek.' diyor. Beşiktaşlıydık işte. Ben sadece onlardan destek istedim. Sen o desteği 6-7 ay ver bakalım takım ne oluyor. Biz 5-6 lig maçı oynadık. Bu kadar maçta giden antrenör gördünüz mü? O yüzden gelen arkadaşa sahip çıkmaları lazım."

"Mert Günok'tan özür diliyorum"

Rıza Çalımbay, Süper Lig'de dün oynadıkları Corendon Alanyaspor maçından sonra düzenlenen basın toplantısında kaleci Mert Günok ile ilgili yanlış bir ifade kullandığını aktararak, "Maçta çok sinirlenmiştik. Belki de oynadığımız en iyi maçlardan biriydi. Yediğimiz goller maalesef bize hiç yakışmadı. Söylediğim şeylerde Mert'in adı geçti. Kötü niyetle söylemedim. Mert çok karakterli bir arkadaşımız, çok iyi bir kaleci. Milli takımın da kalecisi. Onun için ondan özür diliyorum." diye konuştu.

Desteklerinden dolayı siyah-beyazlı taraftarlara da teşekkür eden tecrübeli teknik adam, "Sıkıntılı bir dönemde geldim. Futbolcu arkadaşlarımızla güzel günler geçirdik. Onlara da çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.