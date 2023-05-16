Roma

Başkent Roma'daki Foro Italico kompleksindeki toprak kortlarda bu yıl 80'incisi düzenlenen turnuvaya kadınlar ve erkeklerde 3. tur ve 4. tur müsabakalarıyla devam edildi.

Dünya 3 numarası Daniil Medvedev, 3. turda İspanyol rakibi Bernabe Zapata Miralles karşısında zorlansa da 3-6, 6-1 ve 6-3'lük setlerle korttan 2-1 galip ayrıldı ve adını son 16 raket arasına yazdırdı.

6 numaralı seribaşı Rus raket Andrey Rublev de 3.turda İspanyol rakibi Alejandro Fokina'yı 7-6(8) ve 6-3'lük iki set sonucunda 2-0 yenerek, bir üst tura yükseldi.

Tek kadınlarda kategorisinde 7 numaralı seribaşı Kazak Elena Rybakina, 4. turda Çekya'dan Marketa Vondrousova'yı 6-3'lük iki setle 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

8 numaralı seribaşı Rus raket Daria Kasatkina ise Letonyalı Jelena Ostapenko'ya 4-6, 6-4 ve 0-6’lık setlerle 2-1 kaybederek Roma’ya veda etti.

Bu arada, Roma'da günün yoğun yağışlı geçmesi sebebiyle turnuva organizasyonu akşam seansında oynanması gereken müsabakaları yarına erteledi.

Dünya 5 numarası Yunan raket Stefanos Tsitsipas’ın ev sahibi ülkeden Lorenzo Sonego ile yaptığı ve ilk setini 6-3 kazandığı maç da hava muhalefetine takılan karşılaşmalardan oldu.

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Polonyalı Iga Swiatek'in de 4. turda Hırvat Donna Vekic ile yapacağı müsabaka yoğun yağış nedeniyle ertelendi.

AA