Moskova

Seçin, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen bir etkinlikte konuştu.

Orta Doğu'daki gelişmeler ekseninde, Rusya'nın Çin'e güvenli bir şekilde petrol tedarik ettiğini anlatan Seçin, "Petrol, Doğu Sibirya-Pasifik Okyanusu boru hattıyla sevk ediliyor. Bu, Orta Doğu'da artan jeopolitik istikrarsızlıklar nedeniyle Hürmüz Boğazı veya Süveyş Kanalı üzerinden yapılan tanker taşımacılığına kıyasla çok daha güvenilir rota gibi görünüyor." dedi.

Rusya'nın Çin'e yönelik petrol sevkiyatının artmaya devam ettiğine işaret eden Seçin, "Bu yıl Çin'e 75 milyon tondan fazla Rus petrolü sevk edildi ve bu da geçen yıla göre yüzde 25 daha fazla." ifadesini kullandı.

Seçin, Rusya'nın bu yılın 8 ayı itibarıyla Suudi Arabistan'ın önünde Çin'e en çok petrol sevkiyatı gerçekleştiren ülke konumuna yükseldiğinin altını çizdi.

Rusya'nın Çin'e petrol sevkiyatı 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 28 artarak 89 milyon tona yükselmişti.