Haber: Mert Osman Erman

Ayrıca, savcılar Fouad L hakkında bilgi sahibiymiş ve bir başka kurbanın vurulduğu hastaneyi uyardılar, bir e-posta gösteriyor.

Fouad L, 32 yaşında, hastaneye "psikotik davranışlar" sergilediği söylendi.

O, Perşembe günü komşusunu ve kızını ve aynı zamanda Erasmus Tıp Merkezi'nde bir öğretim görevlisini vurduktan sonra gözaltına alındı.

Hollanda polisi şimdiye kadar olası bir neden hakkında herhangi bir ayrıntı vermedi

BBC'ye konuşan Roy, aynı apartman dairesinde yaşadığını ve ailenin Fouad L'nin yanında yaşadığını ve onun hakkında sürekli olarak polise bildirimde bulunduklarını söyledi.

"Tekrar bir ölü tavşanlarını bahçelerine attı," dedi 20 yaşındaki Roy.

Polis gelirdi, ekledi Roy, ancak "her zaman perdeleri kapalıydı ve kapıyı asla açmazdı".

"O, kovulması gereken bir sosyal konuttu, çoktan kovulmalıydı," dedi.

E-posta - Hollanda kamu savcılığı tarafından Fouad L'nin okuduğu öğretim hastanesine gönderilen - önceki "endişe verici davranışlarını" içeriyordu ve bunlar arasında "bahçede yarı çıplak bulunma" da vardı.

Mesajda savcılar, davranışının hastanenin ona tıp diploması verip vermediğini etkileyebileceğini önerdi.

Şüpheli saldırgan, e-postayı kendisi bir web forumunda yayınladı ve öğretmenlerin onu "sabote ettiğinden" şikayet etti.

Kendisini alkolik olarak tanımladı ve tıp derecesini tamamlayamadığı için işten çıkarıldığını söyledi.

Savcılar, e-postanın gerçekliğini doğruladı, Hollanda kamu yayıncısı NOS bildiriyor.

Hayvan işkencesi soruşturmasının zamanında telefonunda yaptığı aramada, savcılar ayrıca insanların bıçaklandığı fotoğrafları ve sağcı aşırıcılıkla ilgili görüntüleri buldu.

Fouad L, kadını ve kızını vurduktan sonra konut binasını ateşe verdiğini söyledi polis. Acil servisler kızı, 14 yaşındaki, yaralı olarak bir hastaneye yetiştirdi, ancak daha sonra yaralarından öldü.

Polis tarafından suç mahallinin etrafına yerleştirilen siyah perdeye gül ve ayçiçeği çiçekleri bağlandı.

Roy, ailenin diğer komşularıyla dostça ilişkili olduğunu ve sık sık dışarıda onlarla konuştuklarını söyledi.

"Şimdi küçüklüğünden beri tanıdığım bir kız öldü. Onun ikiz kardeşi, büyük kız kardeşi ve küçük kardeşi kardeşlerini ve annelerini kaybettiler," dedi.

Başka bir komşu olan Francisca, torununun kurbanın ikiz kızlarıyla arkadaş olduğunu söyledi. "Sadece çok üzgünüm. Hala inanamıyorum," dedi BBC'ye.

Saldırıdan bir gün sonra polis memurları delil arayışıyla kapı kapı dolaşıyorlardı

Ailenin dairelerinin pencereleri tamamen patlamış ve tuğla işinin etrafındaki siyah yanıklar, silahlı saldırganın ateşlediği yangının ciddi olduğunu gösteriyor.

İlk saldırının ardından polis, Fouad L'nin Erasmus Tıp Merkezi'ne gittiğini ve 43 yaşındaki bir erkek öğretim görevlisini öldürdüğünü söylüyor.

Fouad L, hastanede büyük zarara yol açan bir yangın da çıkardı. Hastane, tüm dersleri iptal ettiğini söylüyor, ancak öğrencilerin bugün orada matem tutmaya davet edildiği bildiriliyor.

Cuma sabahı, öğretim hastanesinin dışında sıcak bir kafede toplanan personel, Rotterdam'ın çetelerle ve uyuşturucu ticaretiyle ilişkilendirilen bir yer olarak tanımlandığını söylediler ve bu durumdan rahatsız olduklarını belirttiler.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, sosyal medyada bir mesajında "şiddetin kurbanlarına, sevdiklerine ve büyük korku yaşamış olan herkese düşüncelerim gidiyor" dedi.

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, "korkunç olay"ın şehir için "kara bir gün" olduğunu söyledi.

Fouad L'nin ön duruşması için Cuma günü daha sonra mahkemeye çıkması gerekiyor.