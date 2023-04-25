Ankara

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, tarihteki ilk çizgi film, James Webb Teleskobu, Dijtal Ayak İzi ve Metaverse gibi bilgilendirici içerikleri barındıran dergide RTÜK'ün çocukları ve gençleri korumak için yürüttüğü Akıllı İşaretler ve 5 bölümden oluşan "Çekirdek Ailesi Çizgi Film Serisi" yer alıyor.

9 yaş ve üzerindeki çocukların medya okuryazarlığı farkındalığını artırmak amacıyla yayınlanan dergide, medya okuryazarlığı dersine, Üst Kurulda yürütülen medya okuryazarlığı faaliyetlerine, Akıllı İşaretler'e, kamu spotu çalışmalarına, İyi Uykular Çocuklar Projesi’ne, ürün yerleştirmeye ve çocuklar için aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdaların reklamlarına yönelik düzenlemelere dair özgün içeriklere de yer veriliyor.

Dergi, engelli çocuklar için sesli betimleme, ayrıntılı alt yazı ve işaret dili çevirisi, QR kodlar aracılığıyla da hizmete sunuldu.

RTÜK Medya ve Çocuk, bu özellikleriyle Birleşmiş Milletlerce engelliler için erişilebilir araçları ve ürünleri göstermek amacıyla kullanılan "tam erişilebilirlik" logosunu alan Türkiye'deki ilk dergi oldu.

Derginin tam erişilebilir versiyonlarına içinde yer alan QR kodlar ve RTÜK Kurumsal YouTube hesabı aracılığıyla erişilebiliyor.

"Bir ilke imza atmanın heyecanını yaşıyoruz"

RTÜK Medya ve Çocuk Dergisi için ön söz kaleme alan Üst Kurul Başkanı Ebubekir Şahin, çocuklar için, odağına medya okuryazarlığını alan dergiyi yayınlayarak bir ilke imza atmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Üst Kurulun toplumsal ve kültürel değerleri korurken çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimine olumsuz etki edecek yayınlara karşı da sıkı tedbirler aldığını ifade eden Şahin, medya okuryazarlığı bilincini farklı yaş gruplarına yaymak istediklerine dikkati çekti.

Şahin, dergiyle medya okuryazarlığı farkındalığını artırmak istediklerini kaydetti.

AA