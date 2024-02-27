Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası VOLE isimli platformun spor yayınında, kulüpleri ve hakemi hedef alan açıklamaların incelendiğini ve izinsiz yayın yapan platformun lisans alması yönünde uyarıldığı bildirildi.

RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası spor yayını yapan bazı mecralarda "gerek kulüpleri gerekse hakem Abdulkadir Bitigen'i hedef alan açıklamalar ve hakaretler" üzerine gerekli ön incelemenin Üst Kurul tarafından yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Spor Kulübü ve taraftarlarını rahatsız edici içerikteki yayın, şu anda görev sahamızda bulunmayan 'YouTube' video paylaşım mecrasından gerçekleştirilmiştir. Bu tür yayınların denetimi hususunda 'YouTube' ile görüşmeler devam etmektedir. Ayrıca, ilgili yayının kamuoyunu rahatsız etmesinden dolayı RTÜK yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi ve ilgili taraflarla görüşerek ikili ilişkilerle konuya müdahil olmuştur. Sayın TFF Başkanımız da benzer yayınlar konusunda oldukça hassas ve duyarlıdır. Gelecek dönemde olası hukuki düzenlemelerin ardından sosyal medya mecralarının RTÜK'ün denetim süreçlerimize tabi olması beklenmektedir."

Öte yandan ilgili içeriğin yayınlandığı "VOLE" isimli platformun mobil cihaz uygulamasının bulunduğu ve bu mecra üzerinden kataloglar halinde isteğe bağlı internet yayıncılığı yaptığının tespit edildiği aktarıldı.

Mobil uygulama üzerinden yayın yapan kuruluşların RTÜK'ten lisans almalarının zorunlu olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi ile İzin ve Tahsisler Dairesinin teknik çalışmalarının ardından mobil uygulama üzerinden izinsiz yayın yapan 'VOLE', lisans alması yönünde uyarılacak ve kuruluşa 72 saat süre verilerek müracaat etmesi beklenecektir. Gereken süre içinde lisans başvurusu yapılmaması halinde ise platforma erişim engeli için mahkeme süreçleri başlatılacaktır."